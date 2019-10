Volkswagen nemusí Čechom platiť odškodné v kauze dieselgate

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. októbra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen nemusí českým zákazníkom poškodeným v takzvanej afére dieselgate platiť odškodnenie. Vo štvrtok o tom v odvolaní rozhodol Mestský súd v Prahe, ktorého verdikt zverejnil server iDNES.cz. Podľa predchádzajúceho rozhodnutia malo odškodnenie predstavovať viac než 500 miliónov Kč (19,43 milióna eur). Prípad sa tak teraz vracia na začiatok.Predchádzajúci rozsudok zrušil súd pre procesnú chybu. Volkswagen sa proti vtedajšiemu verdiktu obhajoval tým, že súd rozhodol na základe toho, že automobilka neprejavila záujem sa obhajovať. K tomu však podľa koncernu došlo preto, že mu výzva, aby sa k žalobe vyjadril, neprišla správne.Bola totiž napísaná po česky, avšak podľa európskych pravidiel mala byť napísaná v jazyku obžalovaného - teda po nemecky. To teraz odvolací súd potvrdil, nešlo však o hlavný dôvod zrušenia rozsudku. V rozhodovacom procese prvoinštančného súdu totiž odvolací súd objavil aj ďalšie pochybenie. To sa týkalo žiadosti o zmenu žaloby.uviedol pre iDNES.cz Robert Němec, právny zástupca koncernu Volkswagen.Jedným zo žalobcov je aj združenie Safe Diesel. To zastupuje približne 6000 ľudí, ktorí sa kauzou dieselgate cítia poškodení.povedal pre iDNES.cz právnik združenia František Honsa.Prípad sa teraz vracia späť k obvodnému súdu. Podľa Honsu bude súdny boj medzi Volkswagenom a zákazníkmi ešte dlhý, bude totiž potrebné určiť, akým spôsobom a či vôbec zákazníkom škoda vznikla. Odvolací súd sa obsahu samotnej žaloby takmer nedotkol.