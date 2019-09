Francúzska herečka Brigitte Bardotová má 85 rokov

Brigitte Bardotová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Bratislava 28. septembra (TASR) - Medzinárodne uznávanou herečkou a zbožňovaným sexsymbolom 60. rokov sa Brigitte Bardotová stala vďaka filmu Et Dieu... créa la femme (A Boh stvoril ženu, 1956). Filmová kritika ocenila jej herecký talent i v ďalších snímkach ako En cas de malheur (V prípade nešťastia, 1958), Babette s'en va-t-en guerre (Babeta ide do vojny, 1959), La Vérité (Pravda, 1960) či Vie privée (Súkromný život,1961). V sobotu 28. septembra bude mať francúzska herečka 85 rokov." prezradila v rozhovore pre CNN francúzska herečka.Brigitte Anne-Marie Bardotová (známa pod skratkou BB) sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži do dobre situovanej rodiny. Navštevovala baletné konzervatórium a chcela sa stať profesionálnou baletkou. Problémom sa stala jej výška, ktorá jej však spoločne s pôvabnou tvárou otvorila dvere do sveta modelingu.Už v 15-tich rokoch sa objavila na titulných stránkach popredných módnych magazínov. V tom čase sa mladá kráska zoznámila s vtedy len asistentom réžie, neskôr slávnym režisérom Rogerom Vadimom, ktorý sa rozhodol, že z nej spraví hviezdu strieborného plátna. Práve on priviedol Brigitte Bardotovú k režisérovi Marcovi Allegretovi a ten atraktívnu Francúzku obsadil do komédie Le Trou normand (1952). V roku 1955 sa opäť objavila pred kamerou v romantickom Vadimovom filme Cette sacrée gamine (Prekliate dievča, 1955).Medzinárodne uznávanou herečkou a zbožňovaným sexsymbolom sa Bardotová stala po úlohe vo filme Et Dieu... créa la femme (A Boh stvoril ženu, 1956) opäť v réžii Rogera Vadima. Výrazne nalíčené oči kontrastujúce s dlhými blond vlasmi BB – to bol ikonický výzor novej filmovej hviezdy kopírovaný počas celých 60. rokov 20. storočia.V Španielsku nakrútil Vadim s Bardotovou ďalšiu kriminálnu drámu Les Bijoutiers du clair de lune (Klenotníci mesačného svitu, 1958). Svoj talent predviedla herečka aj v snímke En cas de malheur (V prípade nešťastia,1958) v réžii Clauda Autant-Lara, podľa prelohy Georgesa Simenona. Brigitte Bardotová dokonale vykreslila naivnú, rozmarnú Yvette s úžasným sexappelom, a svoju veľkú rolu odohral i famózny Jean Gabin v úlohe advokáta Gobillota.Dcéra bohatých, prísnych a starostlivých rodičov si však ťažko zvykala na život ostro sledovaného idolu. Jej dráma vyústila do pokusu o samovraždu na 26. narodeniny v roku 1960. "poznamenala herečka.Bardotová vtedy ukončila nakrúcanie drámy Henriho-Georgea Clouzota z prostredia súdnej siene La Vérité (Pravda, 1960). Film bol neskôr len zriedka premietaný, pritom v 60. rokoch patril k najnavštevovanejším francúzskym filmom a zaznamenal nebývalý úspech. Brigitte Bardotová v ňom stvárnila svoju veľkú charakterovú rolu mladučkej Dominique, ktorá je obžalovaná z vraždy svojho bývalého priateľa Gilberta.V snímke Vie privée (Súkromný život, 1961) v réžii Louisa Mallea, kde si zahrala s Marcellom Mastroiannim, predviedla francúzska herečka verejnosti obraz vlastného života, svoju premenu z idolu v obeť. V nasledujúcom filme Jeana-Luca Godarda Le Mépris (Pohŕdanie, 1963) stvárnila náročnú rolu partnerky Michela Piccoliho, prevažne sa však osvedčila vo filmoch, v ktorých mala možnosť predviesť svoj pôvab.Zvodná Bardotová sa predstavila vo westernovej komédii Louisa Mallea - Viva Maria! (1965), v snímke Michela Devillea - L'ours et la poupée (1969) alebo v dobrodružnom filme Roberta Enrica - Boulevard du rhum (Rumový bulvár, 1971), kde bol filmovým partnerom BB Lino Ventura. "skonštatoval po premiére filmu režisér Robert Enrico.Po poslednej menovanej snímke nasledovali už iba menej úspešné filmy. Posledným, v ktorom si obdivovaná umelkyňa zahrala, bola komédia L' Histoire tres bonne et tres joyeuse de Colinot Trousse-Chemise (Sukničkár Colinot, 1973) v réžii Niny Companéezovej.Ako tridsaťdeväťročná sa" rozhodla svet filmu zanechať.zhodnotila herečka.Brigitte Bardotová bola niekoľkokrát vydatá. Jej prvým manželom bol v rokoch 1952–1957 spomínaný Roger Vadim. V roku 1959 si vzala herca Jacquese Charriera, s ktorým má syna Nicolasa. Jej ďalším manželom bol nemecký milionár Gunter Sachs. V roku 1992 sa vydala za francúzskeho politika Bernarda d'Ormale.V súčasnosti Brigitte Bardotová využíva svoj status celebrity na propagáciu kampaní za práva zvierat.