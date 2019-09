RTVS avizuje cyklus V dobrej spoločnosti, ukáže výnimočné osobnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Diváci verejnoprávnej televízie sa budú môcť od októbra bližšie zoznámiť so životnými príbehmi desiatich výnimočných osobností.TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS. Nový cyklus s názvom V dobrej spoločnosti štartuje v piatok (4. 10.) o 21.55 h na Jednotke.Moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová priblížila nový program slovami:Hneď prvý večer (4. 10.) strávia diváci v dobrej spoločnosti biatlonovej šampiónky Anastasie Kuzminovej a spolu s ňou navštívia v jej rodnom Ťumene miesta spojené s jej detstvom a dospievaním.zaspomínala si na natáčanie Lajčáková-Hargašová.V ďalších častiach sa o svoje skúsenosti, pády a víťazstvá podelia mikrobiológ a vedec Ján Vilček, spisovateľka a scenáristka Martina Formanová, automobilový dizajnér Jozef Kabaň, divadelná a filmová herečka Jana Bittnerová, úspešný producent Ján Mojto, horolezecká legenda Zoltán Demján, priekopníčka paliatívnej medicíny na Slovensku Kristína Križanová, operný spevák Dalibor Jenis a bývalá tenistka Daniela Hantuchová.Napriek tomu, že ide o novinku vo vysielaní RTVS, všetci oslovení súhlasili s tým, že sa podelia o svoje zážitky a skúsenosti, pričom televízny štáb v mnohých prípadoch pustili do svojho súkromia. Preto sa okrem rôznych slovenských miest natáčalo tiež v Mníchove, New Yorku, Paríži či Prahe.Cyklus V dobrej spoločnosti nájdu diváci na obrazovkách každý piatok o 21.55 h na Jednotke.