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29. septembra 2026

Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani


Tagy: Antisemitizmus Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Národné združenie

Jordan Bardella označil tvrdenia o svojich výrokoch z roku 2013 za pokus destabilizovať Národné združenie a zmariť jeho šance pred voľbami v roku 2027. Predseda francúzskeho ...



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france_pope_5_516 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Jordan Bardella označil tvrdenia o svojich výrokoch z roku 2013 za pokus destabilizovať Národné združenie a zmariť jeho šance pred voľbami v roku 2027.


Predseda francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella v utorok označil obvinenia, že v roku 2013 vyslovil antisemitské výroky, za súčasť „totálnej vojny“ proti jeho strane pred prezidentskými voľbami v roku 2027. Tvrdenia zverejnil investigatívny portál Mediapart, Bardella ich odmieta.


„Vidíme začiatok totálnej vojny, pokus destabilizovať prezidentskú kampaň,“ povedal 31-ročný Bardella poslancom RN. Podľa neho ide o snahu „zabiť moju politickú kariéru“.

Le Penová verí Bardellovi


Marine Le Penová, ktorá stála počas vystúpenia po jeho boku, svojmu dlhoročnému spojencovi vyjadrila „úplnú dôveru“ a oznámila, že strana proti obvineniam podnikne protiútok.

„Naši protivníci urobia absolútne čokoľvek, vrátane tých najodpornejších vecí, aby sa pokúsili zastaviť túto dynamiku,“ vyhlásila Le Penová.

Bardella patrí k hlavným tváram snahy RN zbaviť sa historického obrazu strany spojovaného s jej zakladateľom Jeanom-Mariem Le Penom, ktorý opakovane čelil kritike pre antisemitské výroky.

Bezprecedentná návšteva


Bardella si buduje umiernenejší verejný obraz a v roku 2025 absolvoval bezprecedentnú návštevu Izraela, prvú cestu francúzskeho krajne pravicového lídra tohto druhu.

Le Penová aj Bardella sa snažia profilovať RN ako stranu schopnú prevziať vládnu zodpovednosť pred voľbami nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona v roku 2027.


Zdroj: SITA.sk - Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antisemitizmus Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Národné združenie
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