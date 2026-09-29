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29. septembra 2026
Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani
Jordan Bardella označil tvrdenia o svojich výrokoch z roku 2013 za pokus destabilizovať Národné združenie a zmariť jeho šance pred voľbami v roku 2027. Predseda francúzskeho ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Jordan Bardella označil tvrdenia o svojich výrokoch z roku 2013 za pokus destabilizovať Národné združenie a zmariť jeho šance pred voľbami v roku 2027.
„Vidíme začiatok totálnej vojny, pokus destabilizovať prezidentskú kampaň,“ povedal 31-ročný Bardella poslancom RN. Podľa neho ide o snahu „zabiť moju politickú kariéru“.
Marine Le Penová, ktorá stála počas vystúpenia po jeho boku, svojmu dlhoročnému spojencovi vyjadrila „úplnú dôveru“ a oznámila, že strana proti obvineniam podnikne protiútok.
„Naši protivníci urobia absolútne čokoľvek, vrátane tých najodpornejších vecí, aby sa pokúsili zastaviť túto dynamiku,“ vyhlásila Le Penová.
Bardella patrí k hlavným tváram snahy RN zbaviť sa historického obrazu strany spojovaného s jej zakladateľom Jeanom-Mariem Le Penom, ktorý opakovane čelil kritike pre antisemitské výroky.
Bardella si buduje umiernenejší verejný obraz a v roku 2025 absolvoval bezprecedentnú návštevu Izraela, prvú cestu francúzskeho krajne pravicového lídra tohto druhu.
Le Penová aj Bardella sa snažia profilovať RN ako stranu schopnú prevziať vládnu zodpovednosť pred voľbami nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona v roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella v utorok označil obvinenia, že v roku 2013 vyslovil antisemitské výroky, za súčasť „totálnej vojny“ proti jeho strane pred prezidentskými voľbami v roku 2027. Tvrdenia zverejnil investigatívny portál Mediapart, Bardella ich odmieta.
„Vidíme začiatok totálnej vojny, pokus destabilizovať prezidentskú kampaň,“ povedal 31-ročný Bardella poslancom RN. Podľa neho ide o snahu „zabiť moju politickú kariéru“.
Le Penová verí Bardellovi
Marine Le Penová, ktorá stála počas vystúpenia po jeho boku, svojmu dlhoročnému spojencovi vyjadrila „úplnú dôveru“ a oznámila, že strana proti obvineniam podnikne protiútok.
„Naši protivníci urobia absolútne čokoľvek, vrátane tých najodpornejších vecí, aby sa pokúsili zastaviť túto dynamiku,“ vyhlásila Le Penová.
Bardella patrí k hlavným tváram snahy RN zbaviť sa historického obrazu strany spojovaného s jej zakladateľom Jeanom-Mariem Le Penom, ktorý opakovane čelil kritike pre antisemitské výroky.
Bezprecedentná návšteva
Bardella si buduje umiernenejší verejný obraz a v roku 2025 absolvoval bezprecedentnú návštevu Izraela, prvú cestu francúzskeho krajne pravicového lídra tohto druhu.
Le Penová aj Bardella sa snažia profilovať RN ako stranu schopnú prevziať vládnu zodpovednosť pred voľbami nástupcu prezidenta Emmanuela Macrona v roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska krajná pravica odmieta obvinenia, ide vraj o „totálnu vojnu“ proti jej volebnej kampani © SITA Všetky práva vyhradené.
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