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29. septembra 2026

Odstúpenie Winklera zmenilo stávkové kurzy. Kto je podľa Tipsportu favoritom na primátora Bratislavy?


Tagy: hovorca Tipsportu Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby Minister dopravy SR Primátor Bratislavy

V Tipsporte vypisujú kurzy na politické stávky na základe svojho jedinečného know-how, ktoré zahŕňa viacero faktorov. Zmena počtu kandidátov na post primátora ...



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winkler vallo raz 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - V Tipsporte vypisujú kurzy na politické stávky na základe svojho jedinečného know-how, ktoré zahŕňa viacero faktorov.


Zmena počtu kandidátov na post primátora Bratislavy zamiešal kartami. Z pôvodných siedmich kandidátov, z ktorých pred registráciou odstúpila Dana Čahojová, zostali už len štyria. V pondelok ohlásil vzdanie sa kandidatúry Miroslav Heredoš zo zdravotných dôvodov.

Aj Martin Winkler oznámil odstúpenie z boja o post primátora Bratislavy a vyjadril podporu Jozefovi Rážovi. SITA sa opýtala spoločnosti Tipsport, ako tieto zmeny ovplyvnili aktuálne stávkové kurzy.

Ako sa zmenili stávkové kurzy


"Po oznámení, že Martin Winkler sa vzdal kandidatúry v prospech Jozefa Ráža, mierne klesol kurz na ministra dopravy a aktuálne najväčšieho vyzývateľa bratislavského primátora, konkrétne z 5:1 na 4,5:1. Súčasne mierne stúpol kurz na Matúša Valla z 1,09:1 na 1,12:1," uviedol pre SITA hovorca Tipsportu Róbert Buček.

Ako dodal, v Tipsporte vypisujú kurzy na politické stávky na základe svojho jedinečného know-how, ktoré zahŕňa viacero faktorov. "Správne sme okrem iného zachytili nástup Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách v roku 2019, keď ju prieskumné agentúry ešte nepovažovali za favoritku volieb. Presne sme tiež naposledy prognózovali víťazstvo Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských parlamentných voľbách proti Viktorovi Orbánovi," poznamenal hovorca spoločnosti.

Tipsport analyzoval aj možné spojenia kandidátov


V prípade primátora Bratislavy z analýz Tipsportu vyplýva, že väčšia šanca na zmenu primátora by bola v prípade, keby došlo k opačnému spojeniu, teda keby sa Jozef Ráž vzdal kandidatúry v prospech Martina Winklera. Súčasné spojenie podľa hovorcu nie je prirodzené z viacerých dôvodov.

"Napríklad preto, že kandidát Winkler ešte nedávno kategoricky odmietal podporiť Jozefa Ráža. Politická dráha Martina Winklera je z minulosti navyše spätá predovšetkým so stranou SaS, ktorá len ťažko hľadá politické či voličské prieniky so stranou Smer-SSD. Jozef Ráž je nominantom práve tejto strany v terajšej funkcii ministra dopravy," vysvetlil Buček.

Ako sa podľa Tipsportu môže vyvíjať predvolebná kampaň


Tipsport predpokladá, že kampaň súčasného primátora Valla sa v najbližších týždňoch zameria na prepojenie celoštátnej a komunálnej politiky a nastolenie otázky pre voličov, či chcú mať v Bratislave za primátora ministra – nominanta Smeru. "Naopak, Vallov vyzývateľ Jozef Ráž bude podľa nášho predpokladu zdôrazňovať svoju nezávislosť a argumentovať, že komunálna politika neodráža celoštátne politické dianie," poznamenal hovorca spoločnosti.

Spojenie Martina Winklera s Jozefom Rážom sa tak podľa neho vo vývoji kurzov v istej miere prejavilo, veľkým favoritom primátorských volieb v Bratislave však podľa aktuálnych kurzov zostáva Matúš Vallo. "Samozrejme, do volieb ešte zostávajú viac ako tri týždne a kurzy sa môžu zmeniť vzhľadom na aktuálne dianie, resp. okolnosti, ktoré v najbližších dňoch a týždňoch nastanú," uzavrel Tipos.

O post primátora Bratislavy sa okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, SaS, PS, Demokrati) a ministra dopravy Jozefa Ráža (NEKA), uchádza predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za MySlovensko.


Zdroj: SITA.sk - Odstúpenie Winklera zmenilo stávkové kurzy. Kto je podľa Tipsportu favoritom na primátora Bratislavy? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Tipsportu Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby Minister dopravy SR Primátor Bratislavy
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