Francúzska polícia zlikvidovala utečenecké tábory na predmestí Paríža

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. novembra (TASR) - Parížska polícia vo štvrtok vypratala dva tábory pre migrantov v meste Saint-Denis ležiacom v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že k policajnej operácii došlo deň po tom, ako francúzsky minister vnútra Christophe Castaner sľúbil, že premiestni migrantov z neoficiálnych táborov, ktoré vznikli v ostatnom čase v Paríži a jeho okolí.Polícia na Twitteri oznámila, že z táborov vykázala dovedna 1606 migrantov. Autobusmi ich premiestnili do telocviční v oblasti, ktoré im poskytnú dočasné útočisko, uviedla verejnoprávna stanica FranceInfo.Stovky migrantov však podľa slov zástupkyne starostky Paríža Dominique Versiniovej ušli z táborov ešte pred zásahom polície, keďže pre svoje právne postavenie nechceli byť poslaní do oficiálnych útulkov. Versiniová uviedla, že išlo už o 59. evakuáciu provizórnych táborov od roku 2015.Prefekt parížskej polície Didier Lallement novinárom povedal, že opätovné založenie provizórnych táborov nepovolí. Minister Castaner uviedol, že štvrtková policajná operácia sa týkala dvoch z celkovo troch veľkých neoficiálnych táborov v Paríži a okolí.Od uzatvorenia rozsiahleho utečeneckého tábora v meste Calais v roku 2016 sa do Paríža a jeho okolia presťahovali mnohí migranti. Tamojšie úrady im provizórne tábory rušili, na čo migranti reagovali tak, že si nové prístrešky stavali v iných častiach metropoly a jej okolia.Versiniová povedala, že 15-20 percent ľudí, ktorí žijú v takýchto provizórnych táboroch, sú utečenci, ktorým bol udelený azyl, no napriek tomu si nedokázali nájsť bývanie.