Francúzska prokuratúra vyšetruje Macronovho exporadcu v ďalšej kauze

Alexandre Benalla, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. septembra (TASR) - Prokuratúra francúzskeho mesta Poitiers začala predbežné vyšetrovanie vo veci podozrenia z nepovoleného nosenia zbrane, ktoré sa týka Alexandra Benallu, bývalého bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Informoval o tom spravodajský portál RTL.Vyšetrovanie sa začalo po tom, ako francúzsky investigatívny portál Madiapart zverejnil fotografie s Benallom, ako pózuje so zbraňou v ruke pri hlave čašníčky, ktorá obsluhovala členov Macronovho štábu pri jednej zo zastávok predvolebnej kampane.Meno Alexandra Benallu sa začalo vo Francúzsku spomínať v lete tohto roku, keď ho záznam zverejnený na internete a neskôr i v médiách usvedčil zo zjavného útoku na aktivistu počas májového protestu v Paríži.Tento incident vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a prejavil sa aj ako jeden z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.Najnovšie zverejnená snímka - selfie čašníčky s trojicou prominentných hostí - vznikla v noci na 29. apríla v reštaurácii Les Archives v Poitiers, kde sa Macron so sprievodom zastavili na večeru po predvolebnom zhromaždení v Chatellerault.Benalla v tom čase - niekoľko týždňov pred voľbami v mája 2017 - bol síce šéfom ochranky Macronovej strany Republika v pohybe (LREM), ale nemal povolenie na držanie zbrane mimo sídla jej predvolebného štábu. Benalla doteraz vždy tvrdil, že toto nariadenie dôsledne rešpektoval.V reakcii na selfie so zbraňou namierenou k spánku mladej ženy Benalla vyhlásil, že ide o "falošné správy" a "fotomontáž".Voči Benallovi bolo už vznesené predbežné obvinenie z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.