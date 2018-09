Na Bábkarskú Bystricu pricestujú hostia z Brazílie a Bieloruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 26. septembra (TASR) - Od 5. do 9. októbra sa v Banskej Bystrici a šiestich ďalších obciach Banskobystrického kraja uskutoční 21. ročník najväčšieho festivalu bábkového divadla na Slovensku. Bábkarská Bystrica Tour 2018 ponúkne predstavenia pre detské i dospelé publikum, scénické diela viac než stovky umelcov, sprievodné a paradivadelné aktivity, platformu pre rodiny s deťmi v divadelnom šapite a iné inšpirácie bábkodivadelného sveta.uviedla v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka festivalu Iveta Škripková. Ďalej podčiarkla, že medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici sa práve svojou ambíciou a snahou o rozšírenie sociálnej komunikácie s divákmi zaradil medzi 26 laureátov Európskej komisie kultúry, získal tiež slovenské ocenenie - mimoriadnu cenu DOSKY.Od roku 2010 sa festival delí na dva impulzy. Program pre detských divákov je združený pod názvom Prvý impulz a prináša predstavenia a akcie pre deti rôznych vekových kategórií, od batoliat po tínedžerov. Následne pokračuje Druhý impulz, ktorý sa venuje bábkovému, objektovému a pohybovému divadlu pre dospelých. Špeciálny impulz tvorí spomínaná línia Tour, ktorá od roku 2016 prináša medzinárodné bábkodivadelné produkcie na vidiek Banskobystrického kraja. Tento rok pôjde o predstavenia v šiestich obciach mimo Banskej Bystrice - Hornom Tisovníku, Zemianskom Vrbovku, Pohronskom Bukovci, Ladomerskej Vieske, Hriňovej a Hrochoti.ozrejmila koncepciu Tour. Škripková pripomenula, že festival komunikuje s divákmi už pred jeho začiatkom. V lete to bolo v podobe aktivít v rómskych komunitných centrách a pred týždňom sa začal predfestivalový Prológ v Divadelnom šapite pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, ktorý uvádza rôzne divadelné a paradivadelné aktivity.V hlavnom programe festival uvedie 22 predstavení v podaní 19 súborov z deviatich krajín - Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Talianska, Holandska, Francúzska, Bieloruska a Brazílie. Pričom hostia z Brazílie a Bieloruska pricestujú do Banskej Bystrice vôbec po prvý raz v histórii festivalu.Program Prvého impulzu (5. - 7. 10.) je zostavený zo 16 predstavení.poznamenala Škripková s tým, že festival chce prinášať inscenácie, ktoré sa odlišujú od bežnej repertoárnej politiky samosprávnych divadiel alebo nezávislých skupín. Napríklad brazílsky súbor Grupo Sobrevento zo Sao Paula uvedie predstavenie Moja záhrada pre deti od šesť mesiacov, v premiére ho uvidia deti v Banskej Bystrici a v repríze deti v Hriňovej. Gomeľské bábkové divadlo z Bieloruska uvedie dadaisticko-expresívne podanie svetovej klasiky z pera nemeckého autora W. Buscha Pliš a Plum.Druhý impulz (8. - 9. 10.) prinesie šesť inscenácií bábkových a alternatívnych divadiel zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Francúzska, ktoré sa venujú tvorbe pre dospelých divákov. Tí sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Fáza Rem Fáza - koprodukčný počin poľského súboru Grupa Coincidentia a nemeckého súboru Figurentheater Wilde&Vogel v réžii uznávanej osobnosti nemeckého objektového divadla Michaela Vogela. České nezávislé divadlo Continuo predstaví angažovanú produkciu s tematikou roku 1968.Výročný rok 2018 inšpiroval festivalový tím aj v oblasti výskumnej teatrologickej činnosti. V rámci sprievodného programu Druhého impulzu sa uskutoční krst knihy Bábky na česko-slovenskej medzi, 1918 - 2018, ktorá sa venuje vzťahom medzi českým a slovenským bábkarstvom, tvorivým počinom a významným osobnostiam v priebehu existencie spoločnej republiky. Publikáciu uvedú do života 8. októbra po predstavení Divadla Continuo.