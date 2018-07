Francúzska vláda chce obmedziť bankové poplatky pre chudobných

Na ilustračnej foto Eiffelova veža v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aix-en-Provence 8. júla (TASR) - Francúzska vláda v rámci plánu na boj s chudobou zvažuje obmedzenie bankových poplatkov pre chudobných ľudí. Oznámil to francúzsky minister financií Bruno Le Maire na ekonomickej konferencii v Aix-en-Provence.Vláda pôvodne chcela plán zverejniť už minulý týždeň, no napokon sa rozhodla o odklade, keďže letná parlamentná prestávka by mohla vyvolať znepokojenie.vysvetlil Le Maire.