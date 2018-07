Trumpova administratíva pozastavila platby v rámci Obamacare

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. júla (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v sobotu (7.7.) pozastavila platby pre zdravotné poisťovne s odôvodnením, že najnovšie rozhodnutie federálneho súdu v Novom Mexiku bráni ich vyplateniu.Inštitúcia Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), ktorá spravuje program na základe Zákona o dostupnej starostlivosti, uviedla, že krok administratívy zablokoval platby vo výške 10,4 miliardy USD (8,87 miliardy eur).Trumpova administratíva využila svoje právomoci, aby podkopala program označovaný aj ako Obamacare po tom, ako republikánmi kontrolovaný Kongres vlani nezrušil zákon a nenahradil ho novým. Vďaka programu dostáva zdravotné poistenie približne 20 miliónov Američanov.Cieľom programu je pomôcť stabilizovať zdravotné poistenie tým, že poskytuje kompenzácie poisťovniam, ktoré mali v evidencii väčší počet chorých ľudí. Vláda získava peniaze od poisťovní so zdravšími poistencami.CMS, na ktorú dohliada americké ministerstvo zdravotníctva, uviedla, že pozastavenie platieb bolo nevyhnutné. Federálny súd v Novom Mexiku totiž vo februári zistil, že vláda pri výpočte a rozdeľovaní platieb používa nepresné vzorce. Rovnaké rozhodnutie prijal aj federálny súd v Massachusetts v januári.píše sa vo vyhlásení CMS. Organizácia požiadala súd v Novom Mexiku, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a vyjadrila nádej na urýchlené vyriešenie problému.(1 EUR = 1,1724 USD)