 Zo zahraničia

08. septembra 2025

Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere


Tagy: Francúzska vláda francúzsky parlament pád vlády

Francúzsky parlament v pondelok nedal dôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua. V hlasovaní, o ktoré požiadal premiér, vyslovilo vláde ...



france_ukraine_us_91222 676x466 8.9.2025 (SITA.sk) - Francúzsky parlament v pondelok nedal dôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua. V hlasovaní, o ktoré požiadal premiér, vyslovilo vláde nedôveru 364 poslancov. Podporilo ju len 194 zákonodarcov.

Premiér chcel rozpočtové úspory 44 miliárd eur


Bayrou, ktorý bol vo funkcii len deväť mesiacov, o hlasovanie požiadal, aby ukončil dlhotrvajúcu patovú situáciu v súvislosti s návrhom úsporného rozpočtu. Návrh predpokladal úspory v sume takmer 44 miliárd eur s cieľom znížiť francúzsky verejný dlh.

Bayrou svoje rozhodnutie o hlasovaní obhajoval: „Najväčším rizikom bolo ho nevyhlásiť, nechať veci pokračovať bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo... a pokračovať v práci ako obvykle.“

Premiér musí predložiť demisiu


V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ povedala predsedníčka snemovne Yael Braunová-Pivetová.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch, oznámil prezidentský úrad krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda francúzsky parlament pád vlády
