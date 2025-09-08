|
Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere
Francúzsky parlament v pondelok nedal dôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua. V hlasovaní, o ktoré požiadal premiér, vyslovilo vláde ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Francúzsky parlament v pondelok nedal dôveru vláde premiéra Francoisa Bayroua. V hlasovaní, o ktoré požiadal premiér, vyslovilo vláde nedôveru 364 poslancov. Podporilo ju len 194 zákonodarcov.
Bayrou, ktorý bol vo funkcii len deväť mesiacov, o hlasovanie požiadal, aby ukončil dlhotrvajúcu patovú situáciu v súvislosti s návrhom úsporného rozpočtu. Návrh predpokladal úspory v sume takmer 44 miliárd eur s cieľom znížiť francúzsky verejný dlh.
Bayrou svoje rozhodnutie o hlasovaní obhajoval: „Najväčším rizikom bolo ho nevyhlásiť, nechať veci pokračovať bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo... a pokračovať v práci ako obvykle.“
„V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ povedala predsedníčka snemovne Yael Braunová-Pivetová.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch, oznámil prezidentský úrad krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér chcel rozpočtové úspory 44 miliárd eur
Bayrou, ktorý bol vo funkcii len deväť mesiacov, o hlasovanie požiadal, aby ukončil dlhotrvajúcu patovú situáciu v súvislosti s návrhom úsporného rozpočtu. Návrh predpokladal úspory v sume takmer 44 miliárd eur s cieľom znížiť francúzsky verejný dlh.
Bayrou svoje rozhodnutie o hlasovaní obhajoval: „Najväčším rizikom bolo ho nevyhlásiť, nechať veci pokračovať bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo... a pokračovať v práci ako obvykle.“
Premiér musí predložiť demisiu
„V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ povedala predsedníčka snemovne Yael Braunová-Pivetová.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch, oznámil prezidentský úrad krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska vláda padla v hlasovaní o dôvere © SITA Všetky práva vyhradené.
