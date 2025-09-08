|
Prešov obnoví schátraný skatepark za 575-tisíc eur – VIDEO, FOTO
Mesto Prešov začalo s obnovou schátraného priestoru na Baštovej ulici, kde po rokoch obnoví a vybuduje nový skatepark, ktorý bude súčasťou multišportovej zóny spolu s workoutovým ihriskom. Výstavbu nového ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov začalo s obnovou schátraného priestoru na Baštovej ulici, kde po rokoch obnoví a vybuduje nový skatepark, ktorý bude súčasťou multišportovej zóny spolu s workoutovým ihriskom. Výstavbu nového športoviska za viac ako 575-tisíc eur s DPH bude mesto financovať z prostriedkov Programu Slovensko. Spolufinancovanie samosprávy je vo výške osem percent.
Vybudovanie multišportovej zóny pre pohybové a voľnočasové aktivity, ktorej súčasťou bude aj moderný skatepark, patrí medzi ďalšie investície samosprávy do športovej infraštruktúry v roku 2025, kedy mesto nesie titul Európske mesto športu.
„Bude to úplne nová zóna, pretože skatepark je úplne nový fenomén v slovenskom športe a má obrovskú popularitu. Aj keď aj v minulosti tu boli na tomto mieste pokusy urobiť skatepark, ale zjavne urobiť ho z OSB dosiek nevyšli, takže chceme to urobiť poctivo. Máme pripravený projekt, máme na neho financovanie, máme dodávateľa a dnešným dňom začíname budovať,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Najväčšiu rozlohu celého areálu zaberie jednoliata skejtovacia plocha, ale súčasťou bude aj workoutové ihrisko, wallbouldering v podobe nenáročne umelej lezeckej steny a parkourové prvky. Vznikne tiež oddychová zóna a z rokmi nevyužívanej plochy sa tak stane multišportový areál.
Projekt mesto konzultovalo s odborníkmi, ktorí skateparky navrhovali po celom svete. Na podobe toho prešovského participovala samotná skejterská komunita. „Máme projekt, ktorý navrhovali tí najlepší architekti, konštruktéri a aj dizajnéri skateparkov a vidno to už aj na vizualizáciách, že to je profesionálne dielo,“ skonštatoval Oľha.
Podľa projektu budú spevnené plochy v rámci areálu obnovené systémom liateho, lešteného betónu. Priestory pozostatkov tribún sa premenia na zelené zatrávnené plochy s výsadbou vzrastlej zelene a odvodňovacím systémom. Vstup na športovisko z Baštovej ulice ostane zachovaný, bude bezbariérový a rovnako bude debarierizovaný aj pohyb v rámci celého areálu. Prvky ihriska sú navrhnuté aj pre ľudí s rôznymi druhmi telesného hendikepu, či seniorov. Súčasťou športoviska bude exteriérový defibrilátor na poskytovanie prvej pomoci.
„Bude to hlavne moderný skatepark podľa aktuálnych trendov s betónovým povrchom a kovovými prekážkami. Je to jeden celok, na ktorom sa nachádza niekoľko druhov prekážok. Zo západnej strany to bude jedna celistvá prekážka, ktorá bude prechádzať aj do schodiskovej časti s rôznou výškou, rôznou vlnou a s rôznym spôsobom skejtovania. V strede pribudne jedna veľká prekážka a namiesto betónovej tribúny bude ďalšia. Bude to naozaj veľký a rozmanitý park,“ prezradil hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda.
Zhotoviteľom je spoločnosť Pesmenpol, spol. s r.o. Prešov, ktorá má na dokončenie diela podľa zmluvy šesť mesiacov. „Chceme začať čo najskôr, aby sme v tomto roku stihli čo najviac. Ak by nám počasie prialo, možno to stihneme celé, ak nie, tak termín je marec budúceho roku. Najviac tu bude betónovania, výstuže a tvarovanie prekážok, ktoré sa budú vyrábať na mieste a následne odlievať zaberie najviac času, pričom tu sme závislí aj na počasí. Druhá časť sú workoutové veci, ktoré budú len namontované, tak ako boli navrhnuté projektantom stavby,“ dodal konateľ spoločnosti Jozef Višňovský.
Obnova skateparku je súčasťou revitalizácie územia širšieho centra mesta. V nadväznosti na výstavbu multišportovej zóny sa upraví aj jeho okolie. Nový asfalt bude položený na Baštovej ulici, nová dlažba a porfir zase na ulici Weberovej v štýle Jarkovej ulice.
„Tento priestor je jazvou na širšom centre mesta a potrebujeme ho zrevitalizovať, dostať tu komunitu, ktorá sa o ten priestor bude starať, pretože dlhodobo to bolo miesto, kde dominoval alkohol a tento priestor využívali mladí ľudia a neprispôsobiví občania. Jeho modernizácia a zabezpečenie by mal pomôcť k tomu, aby sa z tohto priestoru stal využívaný a kvalitný verejný priestor v širšom centre mesta,“ uzavrel primátor Prešova.
Moderný skatepark
Revitalizácia územia širšieho centra
Zdroj: SITA.sk - Prešov obnoví schátraný skatepark za 575-tisíc eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
