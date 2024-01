Francúzska vláda prichádza s opatreniami na upokojenie protestujúcich farmárov, zaručia spravodlivú hospodársku súťaž

Chce zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž

30.1.2024 (SITA.sk) - Novovymenovaný francúzsky premiér Gabriel Attal v utorok uviedol, že zavádza kontroly zahraničných potravinárskych výrobkov s cieľom zaručiť „spravodlivú hospodársku súťaž“.Udialo sa tak v čase protestov francúzskych farmárov, ktorí protestujú proti nízkym zárobkom, rastúcim nákladom a proti regulácii, ktorú považujú za nadmernú. V mnohých francúzskych regiónoch preto zablokovali cesty.Vo svojom vystúpení v Národnom zhromaždení Attal povedal, že „cieľ je jasný: zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž, najmä aby predpisy, ktoré sa uplatňujú na (francúzskych) farmárov, rešpektovali aj zahraničné produkty“. Povedal tiež, že maloobchodníci s potravinami, ktorí nedodržiavajú zákon, ktorý má zabezpečiť spravodlivý podiel na príjmoch pre farmárov, budú okamžite pokutovaní.Farmári už niekoľko dní protestujú po celom Francúzsku v snahe vyvinúť tlak na vládu, aby reagovala na ich požiadavky na lepšie odmeňovanie za ich produkciu, pričom chcú tiež menej byrokracie a ochranu pred lacným dovozom.Vláda minulý týždeň síce predložila sériu opatrení, no tie úplne nesplnili požiadavky farmárov. Protestujúci farmári v pondelok obkolesili Paríž dopravnými zátarasami, pričom použili stovky traktorov a balíkov sena, aby zablokovali diaľnice vedúce do francúzskej metropoly, ktorá bude o šesť mesiacov hostiť letné olympijské hry. Demonštranti prišli pripravení na dlhé protesty so stanmi a zásobami jedla a vody.Vláda oznámila nasadenie 15-tisíc policajtov, väčšinou v parížskom regióne, aby zastavili akékoľvek snahy demonštrantov dostať sa do hlavného mesta.Protesty vo Francúzsku sú ďalším prejavom globálnej potravinovej krízy. Tú zhoršila takmer dvojročná vojna Ruska na Ukrajine, ktorá je významným výrobcom potravín.Francúzski farmári tvrdia, že vyššie ceny hnojív, energií a iných vstupov na pestovanie plodín a kŕmenie dobytka sa odrazili na ich príjmoch. Demonštranti tiež argumentujú, že francúzsky masívne dotovaný poľnohospodársky sektor je príliš regulovaný a poškodzovaný dovozom potravín z krajín, kde poľnohospodárski výrobcovia čelia nižším nákladom a menším obmedzeniam.