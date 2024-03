Francúzska vláda prichystala odmeny pre štátnych zamestnancov, chce sa vyhnúť štrajkom počas OH a PH v Paríži

Paríž očakáva až 16 miliónov návštevníkov

Dvesto-eurový bonus

10.3.2024 (SITA.sk) - Aby sa francúzska vláda vyhla štrajku štátnych zamestnancov počas olympijských a paralympijských hier v Paríži , počas leta pracovníkom z hlavného mesta ponúkne špeciálne bonusy. Potvrdil to minister pre transformáciu a verejnú správu Stanislas Guerini.Spomenuté odmeny budú vo výške 500 až 1500 eur, ďalšie detaily nie sú známe. Francúzske odbory nedávno upozornili, že napríklad v nemocniciach hrozia štrajky počas OH a PH, kedy do francúzskej metropoly pricestujú masy z celého sveta.Parížska kancelária pre cestovný ruch očakáva až 16 miliónov návštevníkov. Situácia v krajine je napätá po nedávny štrajkoch učiteľov, policajtov či farmárov, vo februári protestovali napríklad zamestnanci napojení na prevádzku populárnej Eiffelovej veže.Guerini informoval, že vláda pracuje na pláne kompenzácie pre zamestnancov a zabezpečení riadnej starostlivosti o ich deti počas letných mesiacov. Zriadi pre nich špeciálne materské školy a vyčlení tisíc miest v letných táboroch.Zamestnanci štátu, ktorí majú deti, tiež dostanú bonus 200 eur za jedného potomka. V neúplných rodinách bude náhrada na jedno dieťa až 350 eur. "Celá krajina sa chce vyhnúť štrajkom počas olympijských hier. Hry musia byť úspešné pre celý národ," povedal Guerini.