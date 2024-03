Trnava predviedla najlepší výkon v jarnej časti, naštartoval ju vlastný gól Dunajskej Stredy

Najlepší výkon po zimnej prestávke

Víťazstvo mohlo byť vyššie

FC DAC sa bude musieť zlepšiť

11.3.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľňajšom zápase úvodného kola nadstavbovej časti v rámci najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 nad tímom FC DAC 1904 Dunajská Streda presvedčivo 3:0 a upevnili si 3. priečku v tabuľke.Na konte majú 42 bodov, o päť viac ako štvrtí Dunajskostredčania, pričom na druhých Žilinčanov strácajú dva body. Strata na vedúci Slovan Bratislava je už v podaní Trnavčanov priepastná - až 18 bodov.Kouč Spartaka Michal Gašparík ml. po stretnutí priznal, že to bol najlepší výkon „andelov“ po zimnej prestávke. V jarnej časti Trnava prehrala tri z úvodných štyroch duelov, vrátane domáceho zápasu 20. kola práve proti DAC (1:2). Súperovi tak odplatila nedávnu prehru.„Videl som a cítil sebavedomé mužstvo, vedelo čo chcelo hrať, s entuziazmom a rýchlo s loptou. Napádali sme vo vysokom pressingu, na veľké riziko, darilo sa nám eliminovať ich silné stránky," povedal Gašparík podľa oficiálneho webu Spartaka.Domáci po prvý raz skórovali na konci úvodného dejstva, keď si Yhoan Andzouana zrazil centra Philipa Azanga do vlastnej siete. Na priebežných 2:0 zvýšil v 68. minúte Adrian Zeljkovič a skóre stretnutia uzavrel v 78. minúte Michal Ďuriš . Víťazstvo domácich mohlo byť aj vyššie, no Tomáš Poznar krátko pred koncom zahodil pokutový kop.„Zápas bol dlho otvorený. Ťažký zápas dvoch vyrovnaných celkov rozhoduje často ten prvý gól, preklopí sa na jednu stranu a to sa nám podarilo. V druhom polčase sme si upravili stredný blok, počkali sme si na svoje situácie, chalani do toho dali tú emóciu, boli agresívni v súbojoch a vyplávala z toho aj výborná futbalovosť. Mali sme veľa šancí, ktoré sme nedotiahli dokonca. Skvelý výsledok s ťažkým súperom, veľmi nám to pomohlo psychicky aj v tabuľke,“ dodal Gašparík.Jeho náprotivok zo Žitného ostrova Xisco Muňoz po stretnutí priznal, že jeho mužstvo bude musieť zlepšiť niekoľko vecí.„Kontrolovali sme zápas, držali sme loptu, no všetko sa zmenilo, keď sme si strelili vlastný gól. Pravdou je, že súper bol lepší na lopte, vyhrával súboje. Musíme sa v tom zlepšiť, potrebujeme pracovať na veľa veciach. Musíme sa ospravedlniť fanúšikom. V druhej časti sme mali dve šance, dvakrát sme išli na brankára a neuspeli sme, ale krok po kroku sa to zlepší, zajtra na tom začneme pracovať,“ vyhlásil španielsky lodivod.