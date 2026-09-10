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 24hod.sk    Šport

10. septembra 2026

Francúzske médiá oslavujú: Príliš mäkký Slovan si nevedel poradiť s drvivou prevahou PSG – VIDEO


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Francúzi ospievali svojich futbalistov a nešetrili kritikou na slabého súpera. Francúzske médiá sa veľmi potešili šesťgólovej nádielke, ktorú uštedrili futbalisti tímu Paríž Saint-Germain ...



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dembele 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Francúzi ospievali svojich futbalistov a nešetrili kritikou na slabého súpera.


Francúzske médiá sa veľmi potešili šesťgólovej nádielke, ktorú uštedrili futbalisti tímu Paríž Saint-Germain hráčom ŠK Slovan Bratislava v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov 2026/2027.

O výhre 6:1 píšu Francúzi v superlatívoch aj vzhľadom na to, že predtým ich šampión márne čakal štyri zápasy na víťazstvo na začiatku tejto sezóny.

Štýlový návrat


"Zápas PSG - Slovan Bratislava nebol práve napínavý, ale faktom zostáva, že po štyroch zápasoch bez víťazstva – večnosti pre dvojnásobných klubových majstrov Európy – sa Paríž Saint-Germain vrátil na víťaznú cestu. A urobil to štýlovo. Diváci v Parku princov mali veľa dôvodov na úsmevy," napísal športový denník L´Équipe.

Rovnaký zdroj vyzdvihol najmä skvelé výkony dvojice Ousmane Dembélé - Ferran Torres. Prvý sa podieľal na štyroch góloch Parížanov a druhý si pripísal v ich drese premiérový hetrik.




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Mali až 35 striel


"Víťaz Ballon d'Or mohol v 64. min s pokojom vystriedať, lebo dovtedy strelil dva góly a pridal aj dve asistencie. Španielsky majster sveta oslávil svoj európsky debut v drese Paríža veľmi pekným hetrikom, prvým vo svojej kariére v Lige majstrov. Parížania mali dovedna 35 striel a dosiahli v jednom zápase takmer toľko gólov, čo doteraz v piatich dokopy od začiatku sezóny (7). To všetko proti snaživému, ale málo nebezpečnému súperovi, ktorého rozpočet je na úrovni solídneho tímu Ligue2," doplnil redaktor Flavien Trésarrieu z L´Equipe.

https://www.instagram.com/p/DdFGimbxzAA


Redaktor z webu Le Figaro tvrdí, že dvojnásobní úradujúci šampióni Ligy majstrov sa v stredu na štadióne Parc des Princes proti skromnému Slovanu takmer nestretli s problémami.

Nízka úroveň súpera


"Hviezdna zostava a skutočne špeciálna atmosféra… Tri mesiace po oslavách v Budapešti sa dvojnásobní majstri Európy v stredu veľkolepo vrátili do Ligy majstrov na svojom domácom štadióne. Napriek výraznej rotácii v kádri sa Parížania triumfálne vrátili na európsku scénu a rozdrvili Slovan Bratislava Yayu Tourého 6:1. Presvedčivé víťazstvo," napísal Christophe Remise. Zároveň však obozretne pripomína:

"Nízka úroveň súpera najmä v prvom polčase si vyžaduje zmiernenie superlatívov. Ale práca bola odvedená dobre, naozaj veľmi dobre."

Návrat k víťaznej mentalite


Ani ďalšie známe francúzske periodikum Le Monde si neodpustilo tvrdenie o slabšom súperovi na úvod LM.

"Parížania potrebovali ukázať víťaznú mentalitu a vrátiť sa k víťazstvu po ťažkom začiatku sezóny. Paríž Saint-Germain rozdrvil slabý Slovan Bratislava 6:1. Dvojnásobní majstri Európy odštartovali svoju európsku kampaň perfektne. Fanúšikovia boli nadšení, že svoj tím opäť vidia v najlepšej forme," napísal Alexandre Lemarié. Rovnaký autor ešte zdupľoval:

https://www.instagram.com/p/DdE9kBUIVvg

Najhorší štart za 15 rokov


"Hráči PSG zažili najhorší štart do ligovej sezóny od prevzatia tímu Katarčanmi v roku 2011. Konečne však znovu objavili víťaznú cestu a naštartovali pozitívny impulz, pričom naplno využili štedrosť slovenského šampióna. Príliš mäkký bratislavský tím si nedokázal poradiť s drvivou prevahou PSG," zakončil Lemarié.


Zdroj: SITA.sk - Francúzske médiá oslavujú: Príliš mäkký Slovan si nevedel poradiť s drvivou prevahou PSG – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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