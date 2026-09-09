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09. septembra 2026
Liga majstrov: Slovan Bratislava prehral v prvom zápase ligovej fázy s Parížom Saint-Germain 1:6
Parížania začali podľa očakávania s dominantným držaním lopty na kopačkách a už v 3. minúte sa po vyšachovaní obrany dostal do obrovskej šance Dro Fernandez.
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Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov 2026/2027 prehrou 1:6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa v stredajšom zápase v Parku princov blysol Ferran Torres, dva góly favorizovaného francúzskeho šampióna pridal Ousmane Dembele a jeden Fabian Ruiz. Čestný úspech hostí už za rozhodnutého stavu 5:0 zaznamenal Suleiman Camara.
Ďalšími súpermi Slovana v LM sú doma VfB Stuttgart (14. októbra o 21.00 h), vonku AS Rím (20. októbra o 21.00 h) a LASK Linz (3. novembra o 21.00 h), doma Real Betis Sevilla (24. novembra o 21.00 h) a Šachtar Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonku LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie ligovej fáze ukončia „belasí“ 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off. Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
Pre PSG išlo o prvý zápas v Lige majstrov od budapeštianskeho finálového triumfu nad Arsenalom, ktorý si jeho fanúšikovia pripomenuli nápaditým choreom. Tréner domáceho tímu Luis Enrique urobil v zostave päť zmien v porovnaní s piatkovým ligovým zápasom s AS Monaco. Kapitánom mužstva bol Achraf Hakimi, v základnej jedenástke nastúpili aj obvykle menej vyťažení hráči Zabarnyj či Dro Fernandez. Slovan hral v najsilnejšom zložení v bráne s Takáčom a v ofenzíve s Barseghjanom a Šporarom.
Parížania začali podľa očakávania s dominantným držaním lopty na kopačkách a už v 3. minúte sa po vyšachovaní obrany dostal do obrovskej šance Dro Fernandez, Takáč však vybehol a predviedol reflexívny zákrok. Slovan hral zatiahnutý v hlbokom defenzívnom bloku, táto taktika mu však vychádzala iba do 17. minúty. V nej domáci predviedli akciu s prvou gólovou bodkou. Mendes najskôr prudkou strelou napálil loptu do žrde, od ktorej sa odrazila k voľnému Dembelemu a ten prekonal Takáča - 1:0. Slovan onedlho prišiel o zraneného Bajriča a jeho náhradník Sa. Camara krátko po svojom príchode na ihrisko spravil hrúbku, ktorú využil Dembele a hlavou zvýšil náskok PSG - 2:0. Európsky šampión sa zbavil kŕča z domácej ligy a Slovan púšťal iba epizódne na vlastnú polovicu. V ďalších šanciach francúzskeho tímu sa ocitli Akliouche a Torres, druhý menovaný španielsky útočník svoju prvú príležitosť nepremenil, v 31. minúte však zužitkoval lahôdkový center Dembeleho a pred bezmocným Takáčom usmernil loptu do siete - 3:0. Dembele bol blízko hetriku, po sklepnutí od Torresa však poslal loptu zblízka hlavou iba do brvna.
Paríž vstúpil aktívne aj do druhého polčasu a Torres v 47. minúte napodobnil svojho kolegu z útoku Dembeleho, keď krásnou strelou z hranice šestnástky prekonal Takáča druhýkrát v zápase - 4:0. Parížania sa bavili futbalom, piaty gól strelil v 57. minúte Torres po rohu Dembeleho a zaknihoval hetrik - 5:0. Slovan už o minútu odpovedal čestným zásahom Su. Camaru, ktorý na pravom krídle vyškolil Zabarného a parádne zavesil - 5:1. Ďalšiemu gólu v sieti „belasých“ zabránil Markovič vo fáze zápasu, keď už Parížania hrali na pol plynu. Su. Camara mohol využiť laxný prístup súperovej defenzívy, keď spoza šestnástky prinútil Safonova k bravúrnemu zákroku. Slovan ešte v ofenzíve vystrkoval rožky, na skresanie manka to však už nestačilo. Naopak, v 88. minúte uzavrel gólový účet Ruiz - 6:1.
hlasy po zápase /zdroj: Nova Sport/:
Yaya Toure, tréner Slovana: „Toto je najvyššia úroveň, akú si môžete predstaviť. Paríž má najlepší tím na svete. Moji hráči sa snažili, robili všetko, čo mohli, ale bolo to veľmi ťažké. Tím bojoval naozaj dobre, po troch či štyroch inkasovaných góloch zo štandardných situácií možeme byť sklamaní, ale čo môžete robiť proti mužstvu ako PSG? Majú veľmi dobrý pressing, výstavbu hry a ukázali nám, že máme pred sebou veľmi veľa práce.“
Dominik Takáč, brankár Slovana: „PSG má kvalitu obrovskú, s tým sme však počítali, dvakrát za sebou vyhrali celú súťaž, to o niečom svedčí. Môžu nás mrzieť tri góly zo štandardiek, boli úplne zbytočné, dalo sa to vyriešiť inak. Veľa nebezpečnejších situácií sme ustáli. Hrali sme v hlbšom bloku, celkom to fungovalo. Mám z toho zmiešané pocity, dalo sa počítať s tým, že tu úspešní asi nebudeme, ale góly z rohu ma mrzia. Šesť gólov je veľa, som aspoň rád, že sme skórovali aj my. Jedného z najťažších súperov, akých môžete dostať, máme za sebou. Ak sme chceli byť úspešní, brankárske zákroky k tomu patria, ale nebolo ich dostatok. Som rád, že aspoň trochu som pomohol mužstvu.“
Suleiman Camara, autor jediného gólu Slovana: „Bol to náročný duel, skutočne ťažký zápas, s tímom číslo jeden na svete. Robili sme všetko, čo sme mohli, ale nakoniec sa ukázalo, že sú lepší ako my. PSG má 10 nominovaných na Zlatú loptu, dvakrát za sebou vyhrali Ligu majstrov, majú výborných hráčov, to bol hlavný rozdiel. Zo streleného gólu má veľmi pekný pocit, je to splnený sen, ale som trochu sklamaný z výsledku.“
Andraž Šporar, kapitán Slovana: „Bol to veľmi náročný zápas. V prvom polčase sme im zbytočne dali dva góly. Ale boli jasne lepší a vyhrali celkom zaslúžene. Paríž SG je dvojnásobný obhajca titulu, dnes sme videli prečo, prečo Dembele vyhral Zlatú loptu. Camara dal veľmi pekný gól, urobil to veľmi dobre. Panovala tu dobrá atmosféra, plný štadión, ale ťažko si to užiť, keď v 30 minúte bolo 0:3...“
Ferran Torres, krídelník PSG a autor hetriku: „Som veľmi šťastný z toho, ako sme v zápase vyzerali. Od prvej minúty sme hrali vo vysokej intenzite a strelili veľa gólov. Som rád, že som strelil tri góly vo svojom prvom zápase za PSG v Lige majstrov. Naše predošlé tri zápasy neboli ideálne, ale dnes to bola správna intenzita. Slovan hral s kvalitou, jeho hráči brali na seba riziko, ale boli sme lepší a zaslúžene sme zvíťazili.“
1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 2026/2027
Paríž - Park princov
Paríž Saint-Germain - ŠK Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
Góly: 31., 47. a 57. Torres, 17. a 23. Dembele, 88. Ruiz - 59. Su. Camara. Rozhodovali: Balakin - Berkut, Matyaš (Ukr.), ŽK: Blackman, 46.547 divákov.
PSG: Safonov - Hakimi (64. Mayulu), Zabarnyj, Pacho (64. Hernandez), Mendes (64. Digne) - Dro Fernandez, Vitinha, Ruiz - Torres (73. Beraldo), Dembele (64. Godts), Akliouche
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič (22. Sa. Camara), Markovič, Cruz - Martinez (80. Gajdoš), Pokorný, Ibrahim (60. Mustafič) - Barseghjan (59. Marcelli), Šporar (80. Maroš), Su. Camara
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