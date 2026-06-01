01. júna 2026

Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší ruský tanker podozrivý z obchádzania sankcií


Paríž tvrdí, že loď z ruskej „tieňovej flotily“ pomáhala financovať vojnu Moskvy proti Ukrajine.



1.6.2026 (SITA.sk) - Paríž tvrdí, že loď z ruskej „tieňovej flotily" pomáhala financovať vojnu Moskvy proti Ukrajine.

Francúzsko a jeho spojenci počas víkendu zadržali v Atlantickom oceáne ruský ropný tanker, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Oznámil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Obchádzajú sankcie


Tanker Tagor zadržali v nedeľu ráno v medzinárodných vodách za pomoci Británie a ďalších partnerských krajín. Macron uviedol, že ide o súčasť úsilia proti takzvanej ruskej „tieňovej flotile“.


„Je neprijateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac než štyri roky,“ napísal Macron na sociálnej sieti.


Francúzsko od septembra zadržalo už štyri plavidlá podozrivé z príslušnosti k ruskej „tieňovej flotile“. Predchádzajúce tri lode mohli pokračovať v plavbe po zaplatení pokút ich vlastníkmi.



Financujú vojnu


Plavidlá z takzvanej „tieňovej flotily“ často menia vlajky alebo používajú neplatné registrácie, aby sa vyhli sledovaniu a sankciám.


Moskva ich využíva najmä na export ropy napriek západným obmedzeniam zavedeným po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.


Európska únia (EÚ) v súčasnosti sankcionuje takmer 600 lodí podozrivých z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“. Západné krajiny tvrdia, že tieto plavidlá pomáhajú Rusku obchádzať embargo a financovať vojenské operácie.




Zdroj: SITA.sk - Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší ruský tanker podozrivý z obchádzania sankcií © SITA Všetky práva vyhradené.

