Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
Včera Archív správ Nastavenia
01. júna 2026
Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší ruský tanker podozrivý z obchádzania sankcií
Paríž tvrdí, že loď z ruskej „tieňovej flotily“ pomáhala financovať vojnu Moskvy proti Ukrajine.
Francúzsko a jeho spojenci počas víkendu zadržali v Atlantickom oceáne ruský ropný tanker, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Oznámil to v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Obchádzajú sankcie
Tanker Tagor zadržali v nedeľu ráno v medzinárodných vodách za pomoci Británie a ďalších partnerských krajín. Macron uviedol, že ide o súčasť úsilia proti takzvanej ruskej „tieňovej flotile“.
„Je neprijateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac než štyri roky,“ napísal Macron na sociálnej sieti.
Francúzsko od septembra zadržalo už štyri plavidlá podozrivé z príslušnosti k ruskej „tieňovej flotile“. Predchádzajúce tri lode mohli pokračovať v plavbe po zaplatení pokút ich vlastníkmi.
Financujú vojnu
Plavidlá z takzvanej „tieňovej flotily“ často menia vlajky alebo používajú neplatné registrácie, aby sa vyhli sledovaniu a sankciám.
Moskva ich využíva najmä na export ropy napriek západným obmedzeniam zavedeným po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Európska únia (EÚ) v súčasnosti sankcionuje takmer 600 lodí podozrivých z napojenia na ruskú „tieňovú flotilu“. Západné krajiny tvrdia, že tieto plavidlá pomáhajú Rusku obchádzať embargo a financovať vojenské operácie.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší ruský tanker podozrivý z obchádzania sankcií © SITA Všetky práva vyhradené.
