Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

Výbuch v závode juhokórejskej zbrojárskej firmy Hanwha zabil päť ľudí


Tagy: Explózia Juhokórejský prezident Južná Kórea Obranný priemysel Továreň

Explózia v komplexe pri Tedžone zasiahla výrobcu zbraní a vesmírnych technológií, dvaja ľudia utrpeli zranenia. Najmenej päť ľudí zahynulo pri pondelkovej explózii v ...



Zdieľať
gettyimages 2173601834 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Explózia v komplexe pri Tedžone zasiahla výrobcu zbraní a vesmírnych technológií, dvaja ľudia utrpeli zranenia.

Najmenej päť ľudí zahynulo pri pondelkovej explózii v závode juhokórejskej zbrojárskej spoločnosti Hanwha Aerospace. Oznámili to miestne úrady.


Výbuch nahlásili približne o 11.00 hod. miestneho času (04.00 hod. SELČ) v závode pri meste Tedžon, asi 150 kilometrov južne od Soulu. Podľa predstaviteľa hasičského zboru zahynulo päť ľudí a ďalší dvaja utrpeli zranenia.



Mohutný požiar


Úrady predpokladajú, že explózia nastala vo vnútri výrobného areálu. Po incidente vypukol požiar, ktorý hasiči niekoľko hodín likvidovali.


Spoločnosť Hanwha Aerospace patrí medzi najväčších juhokórejských výrobcov obranných technológií.


Produkuje zbrane, delostrelecké systémy aj komponenty pre letecký a vesmírny priemysel. Závod v Tedžone sa zameriava najmä na výskum a vývoj moderných zbraňových a vesmírnych systémov.



Všetky prostriedky


„Presné okolnosti a rozsah škôd zatiaľ neboli úplne objasnené. Požiar ešte nie je úplne uhasený,“ uviedol zástupca spoločnosti Hanwha.


Prezident I Če-mjong nariadil úradom mobilizovať všetky dostupné prostriedky na zvládnutie požiaru a záchranných prác.




Zdroj: SITA.sk - Výbuch v závode juhokórejskej zbrojárskej firmy Hanwha zabil päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Explózia Juhokórejský prezident Južná Kórea Obranný priemysel Továreň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší ruský tanker podozrivý z obchádzania sankcií
<< predchádzajúci článok
Muž v Holandsku zomrel pri skoku z balóna, dopadol do záhrady v rodisku Van Gogha

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 