Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Výbuch v závode juhokórejskej zbrojárskej firmy Hanwha zabil päť ľudí
Explózia v komplexe pri Tedžone zasiahla výrobcu zbraní a vesmírnych technológií, dvaja ľudia utrpeli zranenia. Najmenej päť ľudí zahynulo pri pondelkovej explózii v ...
Najmenej päť ľudí zahynulo pri pondelkovej explózii v závode juhokórejskej zbrojárskej spoločnosti Hanwha Aerospace. Oznámili to miestne úrady.
Výbuch nahlásili približne o 11.00 hod. miestneho času (04.00 hod. SELČ) v závode pri meste Tedžon, asi 150 kilometrov južne od Soulu. Podľa predstaviteľa hasičského zboru zahynulo päť ľudí a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Mohutný požiar
Úrady predpokladajú, že explózia nastala vo vnútri výrobného areálu. Po incidente vypukol požiar, ktorý hasiči niekoľko hodín likvidovali.
Spoločnosť Hanwha Aerospace patrí medzi najväčších juhokórejských výrobcov obranných technológií.
Produkuje zbrane, delostrelecké systémy aj komponenty pre letecký a vesmírny priemysel. Závod v Tedžone sa zameriava najmä na výskum a vývoj moderných zbraňových a vesmírnych systémov.
„Presné okolnosti a rozsah škôd zatiaľ neboli úplne objasnené. Požiar ešte nie je úplne uhasený,“ uviedol zástupca spoločnosti Hanwha.
Prezident I Če-mjong nariadil úradom mobilizovať všetky dostupné prostriedky na zvládnutie požiaru a záchranných prác.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v závode juhokórejskej zbrojárskej firmy Hanwha zabil päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
