Francúzske stíhačky Rafale nahradia v Indii ruské MiG-29

Významný impulz

Miliardový kontrakt





India čelí bezpečnostným hrozbám najmä zo strany Pakistanu a Číny. Tento mesiac sa India a Pakistan dostali do najhoršieho konfliktu od roku 1999, ktorý sa 10. mája skončil prímerím. Pakistan tvrdí, že jeho čínske stíhačky zostrelili šesť indických lietadiel, vrátane troch stíhačiek Rafale. India však straty oficiálne nepotvrdila.





1.6.2025 (SITA.sk) - India začne vyvíjať pokročilé stíhacie lietadlo piatej generácie, čo je ďalší krok k posilneniu domácej výroby zbraní. Toto rozhodnutie prichádza necelé tri týždne po ozbrojenom konflikte s Pakistanom, ktorý si vyžiadal viac ako 70 obetí na oboch stranách.Indické ministerstvo obrany označilo projekt za „významný impulz na posilnenie domácich obranných kapacít“. Vývoj zabezpečí vládnav spolupráci s priemyselnými partnermi. „Je to dôležitý krok, ktorý bude významným míľnikom na ceste k sebestačnosti v leteckom sektore,“ uviedlo ministerstvo.India patrí medzi najväčších dovozcov zbraní na svete, pričom podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) sa v rokoch 2019 - 2023 podieľala na takmerglobálneho dovozu. V ostatných rokoch však krajina prehlbuje obrannú spoluprácu so západnými krajinami, vrátane aliancie Quad s USA, Japonskom a Austráliou, a postupne sa odkláňa od ruskej techniky.V apríli India podpísala miliardový kontrakt na nákup 26 stíhačiek Rafale z Francúzska, ktoré nahradia ruské MiG-29K V tejto dekáde India otvorila novú továreň na vrtuľníky, spustila prvú domácu lietadlovú loď, vojnové lode a ponorky a úspešne otestovala hypersonickú raketu. Minister obrany Rajnath Singh zároveň sľúbil do roku 2033 kontrakty na domáce zbrojné dodávky v hodnote najmenej 100 miliárd dolárov.