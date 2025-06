Huliak spája smrť 35-tisíc dôchodcov cez pandémiu s vedcami, situácia okolo pandémia nebola zvládnutá

mRNA vakcína

1.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko dokáže zvládnuť ďalšiu prípadnú pandémiu bez problémov a lepšie, keď ju nebudú manažovať vedci ako Peter Sabaka , ktorí zapríčinili smrť 35-tisíc dôchodcov. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to vyhlásil minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nom. Smer-SD). Doplnil, že príčinou úmrtí boli nezvládnuté otázky okolo poskytovania zdravotnej starostlivosti.„Dneska sa to vie a dneska je to preukázané," uviedol Huliak. Zároveň sa zastal vládneho splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie Petra Kotlára „Postaral sa o jednu úžasnú vec, že SR nepodpíše WHO zmluvu," zdôraznil Huliak. Doplnil, že vo všetkých krajinách momentálne riešia to, že mRNA vakcína nie je v poriadku, a že celá situácia okolo pandémia nebola zvládnutá.Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) sa v tejto súvislosti pýta, kto burcoval ľudí, aby nedodržiavali protipandemické opatrenia a schádzali sa na zhromaždeniach.„Rovnako ako pán Kotlár na to nemáte žiadne dáta a hovoríte len dojmy," uviedla Mesterová. Doplnila, že nevidela žiadne dôkazy, ktoré by Kotlár v danej veci predložil. „Takže mi nevieme, ako bola manažovaná pandémia," dodala poslankyňa.