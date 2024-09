Francúzske úrady odhalili a zmarili plány troch útokov na letné olympijské či paralympijské hry

Najvyšší stupeň bezpečnostnej pohotovosti

11.9.2024 (SITA.sk) - Francúzske úrady odhalili a zmarili plány troch útokov na olympijské či paralympijské hry, ktoré sa počas leta konali v Paríži a ďalších francúzskych mestách.V stredu o tom a dodal, že plány zahŕňali útoky na "izraelské inštitúcie alebo reprezentantov Izraela v Paríži" počas podujatia, ktorého francúzska metropola hostila od 26. júla do 11. augusta.Izraelský olympijský tím nebol cieľom útokov. Úrad zatkol celkovo päť osôb, vrátane maloletého, pre podozrenie z účasti na príprave troch útokov. Podľa prokurátora sú obvinení vo väzbe a čelia rôznym obvineniam súvisiacim s terorizmom.Olympijské hry sa konali na pozadí vojny medzi Izraelom a Hamasom vojny na Ukrajine , čo zvýšilo obavy o bezpečnosť. Francúzsko bolo v mesiacoch pred olympiádou a paralympiádou na najvyššom stupni bezpečnostnej pohotovosti.Minister vnútra Gerald Darmanin opakovane varoval pred hrozbami zo strany islamských extrémistických skupín, násilných environmentálnych aktivistov, krajne pravicových skupín a kybernetických útokov z Ruska či iných nepriateľských krajín.V máji členovia Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť zadržali 18-ročného mladíka z Čečenska pre podozrenie z prípravy útoku na olympijské futbalové podujatia v meste Saint-Étienne. Podľa prokurátora mal útok zasiahnuť "bary v okolí štadióna Geoffroy-Guichard",“ pričom podozrivý plánoval násilnú akciu v mene džihádistickej ideológie Islamského štátu Prokurátor tiež zdôraznil, že džihádistické hrozby dominovali medzi odhalenými útokmi a 80 percent súdnych konaní proti podozrivým zahŕňa extrémistickú ideológiu, ktorá stále ovplyvňuje francúzsku mládež. Islamský štát podľa neho naďalej "šíri propagandu".Preventívne opatrenia zahŕňali zvýšený počet domových prehliadok a zatýkaní pred začiatkom OH. V roku 2024 bolo vykonaných 936 domových prehliadok, v porovnaní so 153 v minulom roku, dodal prokurátor.