Mbappé odmietol návrh na urovnanie sporu s bývalým klubom, od Paríž Saint-Germain požaduje 55 miliónov eur

Nevyplatenie trojmesačného platu

Existencia tajnej dohody

12.9.2024 (SITA.sk) - Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé odmietol kompromis v spore so svojím bývalým klubom Paríž Saint-Germain . Hráč španielskeho Realu Madrid v stredu odmietol návrh na urovnanie sporu, ktorý sa týka mzdy a prémií v parížskom klube, ktorého dres si obliekal v rokoch 2017 až 2024.Predstavitelia PSG a právnici Mbappého sa stretli v Paríži, pričom na schôdzke boli i zástupcovia právnej komisie riadiaceho orgánu najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1, ktorých hráč požiadal, aby sa do prípadu zapojili.Mbappé, ktorý pred touto sezónou ako voľný hráč odišiel z PSG do Realu Madrid, vraví, že mu parížsky klub dlhuje 55 miliónov eur. Vo vyhlásení pre agentúru AP Mbappého zástupcovia uviedli, že hráč požiadal komisiu, aby vzala na vedomie nevyplatenie trojmesačného platu a zvyšnej tretiny vernostného bonusu.„Dnes ráno bola spomenutá možnosť mediácie. Túto možnosť počas stretnutia zamietol zástupca hráča,“ uvádza sa vo vyhlásení. Mediácia podľa zástupcov hráča bola zbytočná, pretože Mbappému dlhujú peniaze, čo sa dá jednoducho preukázať zmluvou a výplatnými páskami.Klub uviedol, že bol spokojný so stretnutím, pričom sa snažil poukázať na to, že druhá strana musí rešpektovať mnohé nepeňažné výhody, ktoré boli Mbappému bezprecedentne poskytnuté počas siedmich rokov v PSG.PSG argumentovalo, že nedlhuje Mbappému peniaze, a to na základe údajnej dohody zo začiatku minulej sezóny, keď bol Mbappé odstavený na vedľajšiu koľaj po jeho rozhodnutí nepredĺžiť zmluvu s klubom. Podľa PSG hráč vtedy údajne súhlasil, že sa vzdá bonusov výmenou za jeho opätovné začlenenie do tímu.„Aby sa klub vyhol svojej platobnej povinnosti, snaží sa preukázať existenciu tajnej dohody, ktorá by to odôvodňovala. Klubu sa však nedarí preukázať existenciu takejto dohody,“ uviedli zástupcovia Mbappého.