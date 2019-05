Francúzske úrady zastavili čln s migrantmi smerujúcimi do Británie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Calais 19. mája (TASR) - Francúzska námorná polícia v nedeľu zastavila malé plavidlo s deviatimi migrantmi, ktorí sa chceli dostať do Británie cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AFP.Hliadkovacia loď migrantov zadržala vo vzdialenosti 5,5 kilometrov od francúzskeho pobrežia a previezla ich do mesta Calais na severe krajiny, kde ich odovzdala úradom.Všetci migranti boli podľa AFP mužského pohlavia a väčšina z nich bola v dospelom veku. Na lodi sa nachádzal aj chlapec, ktorý trpel podchladením.Migranti podľa AFP na cestu do Británie využívajú tunel popod Lamanšský prieliv alebo trajekty. Niektorí sa pokúšajú prieliv zdolať na malých plavidlách, čím sa vystavujú nebezpečenstvu.