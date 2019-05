Pojednávanie v prípade krátenia dane so Zoltánom A. má byť v stredu

Na archívnej snímke uprostred obžalovaný Zoltán A. v sprievode členov Zboru justičnej a väzenskej stráže prichádza na súdne pojednávanie v trestnej veci skrátenia dane a poistného pred súdnym pojednávaním na Okresnom súde Bratislava V. 17. októbra 2018. Obžalovaný je zadržiavaný aj v kauze zavraždenia novinára Jána Kuciaka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Súdne pojednávanie v prípade krátenia dane so Zoltánom A., ktorý je zároveň jedným z obvinených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, má pokračovať v stredu (22. 5.) na Okresnom súde (OS) Bratislava V.povedal pre TASR hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.Vypovedať by mali v stredu všetci deviati svedkovia. Na aprílovom pojednávaní to avizovala sudkyňa. Predvolaní boli vtedy dvaja svedkovia, z ktorých sa jeden ospravedlnil.Zoltán A. čelí obvineniu zo skrátenia dane a poistného spolu s Jánom M. V tomto prípade im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Podľa portálu dlznik.sk má Zoltán A. nedoplatok na daniach vyše milióna eur.V prípade vraždy Jána Kuciaka bol Zoltán A. označený za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľom skutku. Ako jediný zo štvorice obvinených má spolupracovať s políciou. Práve on mal označiť za objednávateľa vraždy kontroverzného podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti obvinený z objednávky vraždy novinára a väzobne stíhaný v inom prípade.