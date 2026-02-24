|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
|Denník - Správy
24. februára 2026
Francúzske veľvyslanectvo poprelo zasahovanie do rozhodovania Ústavného súdu SR pri rozhodovaní o problematike mimovládok
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku odmieta dohady o možnom ovplyvňovaní Ústavného súdu SR pri minuloročnom rozhodovaní o koaličnej novele zákona týkajúcej sa ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku odmieta dohady o možnom ovplyvňovaní Ústavného súdu SR pri minuloročnom rozhodovaní o koaličnej novele zákona týkajúcej sa mimovládnych organizácii. Reagovalo tak na vyhlásenia vedúceho Úradu vlády SR Juraja Gedru, ktorý nadviazal na minuloročné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica.
Gedra podľa medializovaných informácii vidí za rozhodnutím ÚS SR o protiústavnosti novely návštevu európskych diplomatov u predsedu súdu. „Keď do práva vstúpi politická objednávka Západu, o právnom štáte už nemôže byť ani reči,“ vyhlásil Gedra.
„Návšteva francúzskeho veľvyslanca na ústavnom súde sa uskutočnila 19. marca 2025. Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý sa spomína vo verejných vyhláseniach, bol prijatý 16. apríla 2025. Akýkoľvek pokus o vytvorenie spojitosti medzi touto návštevou a neskorším rozhodnutím ústavného súdu teda nie je podložený žiadnymi faktmi,” uviedla ambasáda.
Doplnila, že inštitucionálne výmeny, ktorých súčasťou sú zdvorilostné návštevy justičných orgánov vyššieho stupňa, patria k bežnej diplomatickej praxi. „Tieto návštevy sú pravidelné, transparentné a vykonáva ich takmer celý diplomatický zbor. Predchodcovia súčasného veľvyslanca postupovali rovnako. Považovať tieto inštitucionálne výmeny za pokus o zasahovanie alebo vyvíjanie nátlaku je neopodstatnené a vôbec nezodpovedá skutočnosti diplomatických vzťahov,“ zdôraznilo veľvyslanectvo.
Predseda vlády Robert Fico sa ešte v júli minulého roku pýtal, čo robili veľvyslanci Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska a Francúzska na Ústavnom súde SR.
„Boli zverejnené krátke informácie od januára tohto roku, že v januári, februári, v apríli títo veľvyslanci postupne navštívili ústavný súd,“ povedal Fico s tým, že oficiálne diskutovali o kompetenciách a postavení Ústavného súdu SR. Premiér to však spochybnil s tým, že skutočnou témou rokovaní bol zákon o mimovládnych organizáciách.
„Vieme, že tlačili na ústavný súd, že by mali tento zákon v každom prípade označiť za protiústavný,“ uviedol Fico minulý rok s tým, že veľvyslanci sa pýtali tiež na plánované zmeny ústavy. „Čo má čo veľvyslanec inej krajiny robiť na ústavnom súde?“ pýtal sa Fico.
Ústavný súd SR prijal v máji 2025 na ďalšie konanie podnet ku koaličnej novele zákona o mimovládkach, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Následne v decembri ústavný súd skonštatoval, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou.
Konkrétne predmetná novela zákona nebola v súlade s jednotlivými odsekmi článku 19 Ústavy SR, ktorý hovorí, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, taktiež právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním či iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Ústavný súd tiež konštatoval nesúlad s článkom 26 a odsekom, ktorý uvádza, že „štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon“.
V súlade novela nebola ani s ustanoveniami ústavy, ktoré zaručujú právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach, a tiež, že tieto práva možno obmedziť len v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak je to nutné pre bezpečnosť štátu či predchádzanie trestným činom.
Novela nebola v súlade ani s odsekom ústavy, podľa ktorého „politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu“.
Rozhodnutie ústavného súdu v tomto smere poukázalo aj na nesúlad s článkom, ktorý stanovuje, že pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a takéto obmedzenia možno použiť len na ustanovený cieľ.
Zdroj: SITA.sk - Francúzske veľvyslanectvo poprelo zasahovanie do rozhodovania Ústavného súdu SR pri rozhodovaní o problematike mimovládok © SITA Všetky práva vyhradené.
