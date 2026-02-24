|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
Denník - Správy
Plynulosť je zisk! Slovenskí výrobní giganti potrebujú overených partnerov
V prostredí, kde sa striedajú zmeny, montujú automobily či sa vyrába špičková elektronika, je práve čas jednou z najdrahších komodít. Každá minúta zastavenia výrobného procesu alebo ...
24.2.2026 (SITA.sk) - V prostredí, kde sa striedajú zmeny, montujú automobily či sa vyrába špičková elektronika, je práve čas jednou z najdrahších komodít.
Každá minúta zastavenia výrobného procesu alebo linky môže stáť tisíce eur. Či už zastavenie spôsobí predvídateľná alebo nepredvídaná udalosť, manažéri vedia, že prestoje ich v každom zo spomínaných prípadov vyjdú draho. Keď ráno do zmeny príde 50, 200 alebo 500 zamestnancov, ktorí povedzme striedajú nočnú zmenu, nie je čas skúmať, kto, čo a prečo nemá. Všetko musí byť nachystané tak, aby výroba mohla plynule pokračovať. Preto je úlohou manažérov veľkých prevádzok nastaviť všetky procesy tak, aby boli čo najplynulejšie.
Plynulosť v týchto prevádzkach nesmie byť vecou náhody, ale výsledkom precízne nastavenej spolupráce so spoľahlivými a overenými partnermi a dodávateľmi, ktorí dokážu udržať krok s tempom podnikov. Pri trojzmenovej prevádzke, ktorá býva v automobilovom, elektrotechnickom či zbrojárskom priemysle pravidlom, záleží aj na zdanlivých maličkostiach.
Jedným z kľúčových detailov je v takýchto prevádzkach pravidelnosť a presnosť v dodávaní čistého a najmä funkčného pracovného oblečenia. Hoci to bežného človeka, ktorý s riadením tak rozsiahlych procesov nemá skúsenosti, nemusí napadnúť, výpadok alebo nefunkčnosť odevov pre zamestnancov môže fabriku vyradiť rovnako, ako akákoľvek iná prekážka vo výrobe. Pre firmy s viac ako 50 zamestnancami alebo s viaczmennými prevádzkami už starostlivosť o odevy nie je len o zabezpečení pár kusov čistých montérok. Je to zložitá logistická výzva, pretože od toho, či bude mať každý vo svojej skrinke bezpečný, hygienický a správne ošetrený odev závisí, či bude výroba pokračovať bez strát.
Vo veľkých výrobných halách pracovný odev nie je iba "na parádu". V prvom rade má nezastupiteľnú ochrannú funkciu. V prevádzkach, kde denne hrozí popálenie, výbuch, poškodenie kože alebo citlivej elektroniky statickou elektrinou, sú na pracovné odevy kladené úplne iné nároky, ako je bežné. Každý pracovný odev musí mať certifikované vlastnosti, ktoré – ak má plniť svoj účel a starať sa o bezpečnosť pri práci – nesmie v čase stratiť opotrebovaním alebo nesprávnou údržbou. Reč je najmä o dvoch kritických štandardoch, ktoré musí pracovné oblečenie spĺňať – musí mať certifikáciu ATEX, ktorá zabezpečí ochranu proti iskrám a plameňu a tiež certifikáciu ESD, ktorá garantuje, že odev má antistatickú ochranu, bez ktorej by bola výroba citlivých elektronických súčiastok obrovským hazardom s potenciálne miliónovými škodami.
Tu sa dostávame k jednému z najzásadnejších zistení z praxe: nesprávna údržba môže tieto vlastnosti nenávratne zničiť. Bežné domáce pranie nedokáže garantovať, že odev si zachová svoju nehorľavosť alebo antistatickosť. My v Lindström však túto záruku dávame. Naše certifikované procesy prania a údržby sú nastavené tak, aby odevy spĺňali bezpečnostné normy aj po mnohopočetných cykloch čistenia. Starostlivosť v každom vlákne pre nás nie je len dobre znejúci reklamný slogan. V praxi to pre nás znamená, že vaši ľudia sú v bezpečí od prvého až po posledné použitie pracovného odevu v rámci jeho životného cyklu.
Predstavte si prevádzku, kde tisícky zamestnancov rotujú v trojzmennej prevádzke. Ak pracujete v manažmente takejto prevádzky, presne viete, o čom hovoríme. Ak ste zamestnancom, viete, ako to pri striedaní zmien vyzerá priamo v šatniach a na miestach, kde sa zamestnanci koncentrujú. Ak by si mal každý zamestnanec riešiť čistotu a stav svojho odevu individuálne, nastal by poriadny logistický chaos, v lepšom prípade len znížená hygiena a v tom horšom aj bezpečnosť na pracovisku.
Naše riešenie pre segment veľkých zákazníkov využíva inteligentný systém "door to door". Čisté odevy doručujeme priamo do osobných skriniek zamestnancov. Každý pracovník si v dohodnutý deň ráno nájde svoj set čistého, funkčného a v prípade potreby opraveného oblečenia presne tam, kde má byť. Tento systém eliminuje prestoje, straty odevov a zbytočný stres pri striedaní zmien.
Vrátime sa ešte ku konštatovaniu z nadpisu. Plynulosť je zisk nielen v logistike, ale aj v administratíve. My v Lindström sa postaráme aj o to, aby pri veľkom objeme odevov a pri obrátkach, ktoré segment veľkých zákazníkov má, bol poriadok aj v evidencii odevov. Vďaka RFID čipom v čipovaniu každom kuse oblečenia a našej online platforme eLindström máte vy, ako manažér, dokonalý prehľad o tom, koľko odevov je v obehu, v akom sú stave a kedy boli naposledy v servise.
V modernom priemysle, kde je digitalizácia a automatizácia prirodzenou súčasťou každodenných procesov, sa strategické rozhodnutia nerobia na základe pocitov, ale podľa zozbieraných dát. Pre veľké prevádzky nad 50 zamestnancov preto ponúkame doplnkové digitálne služby, ktoré posúvajú správu textilu na novú úroveň.
Workwear Optimal je dátová služba, ktorá vám pomôže optimalizovať zásoby odevov. Ak máte na sklade priveľa zbytočných kusov alebo odevy chýbajú, systém vás na to včas upozorní. Vďaka tomu šetríte náklady a predchádzate možným nedostatkom, a to bez toho, aby ste viedli komplikovanú evidenciu sami. Prídavnou službou, ktorá môže zabrániť prípadným výpadkom alebo úrazom počas pracovných dní, je Monitoring Alarm, ktorý vás vďaka snímaču RFDI zabudovanému pri východe z prevádzky alebo na kľúčových miestach informuje o tom, či sú odevy na svojom mieste a tým pádom aj pravidelne profesionálne čistené a ošetrované.
Je prinajmenšom príjemné vedieť, že môžete z hlavy vypustiť veci, o ktoré sa spoľahlivo postarajú profesionáli z Lindström. Sme tu, aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je pre vás dôležité – na váš core biznis. Na nás nechajte to, čo vieme výborne robiť my – zabezpečiť, aby vaša výroba nemusela stáť kvôli chýbajúcemu alebo poškodenému oblečeniu. V našich rukách a vďaka našim špičkovo nastaveným procesom si môžete byť istí, že vaši zamestnanci budú mať vždy čisté a funkčné pracovné odevy – pri poškodeniach sa postaráme aj o opravu či výmenu odevu a kusy, ktoré doslúžia, ekologicky recyklujeme.
Vo veľkom priemysle sa dnes veľa hovorí o ekológii a občas sa stiera rozdiel medzi tým, čo sú len buzzwordy a čo je reálny prínos. My v Lindström ideme cestou činov. Naša služba je postavená na princípe obehového hospodárstva. Čo to znamená v praxi? Naše odevy nevyhadzujeme pri prvom poškodení. Opravujeme ich, kým je to bezpečné a funkčné, čím predlžujeme ich životnosť a znižujeme množstvo odpadu a v konečnom dôsledku aj náklady firiem na zabezpečovanie nového pracovného oblečenia.
Keď odev definitívne doslúži, hľadáme spôsoby, ako materiály, z ktorých bol vyrobený, opätovne využiť. Týmto prístupom pomáhame našim partnerom aj v plnení ich vlastných cieľov v oblasti zodpovedného podnikania. My v Lindström nielen presadzujeme, ale aj prevádzkujeme efektívny systém údržby a opravy odevov, ktorý reálne udrží v obehu oveľa dlhšie milióny kusov textilu. Tie by v opačnom prípade a pri nesprávnej údržbe skončili na skládke.
Zaviazali sme sa tiež k iniciatíve Science Based Targets (SBTi), čím potvrdzujeme svoje smerovanie k nulovým čistým emisiám na základe vedecky podložených cieľov.
Spolupráca s lídrami v segmente automotive a elektrotechniky nás naučila, že úprimné partnerstvo si vyžaduje vzájomnú dôveru a neustály vývoj. Na požiadavky našich zákazníkov reagujeme okamžite a bez paniky, pretože vieme, že na druhej strane je výrobný plán, ktorý sa nepýta na to, či sa niečo dá alebo nedá. Musí pokračovať, ak nechce utrpieť obrovské straty.
Lindström je vaším partnerom, ktorý rozumie špecifikám vášho odvetvia. Naše riešenia na kľúč sú navrhnuté tak, aby maximalizovali bezpečnosť vašich ľudí a chránili vaše drahé technológie.
Zaujíma vás, ako by sme mohli zefektívniť logistiku pracovných odevov práve vo vašej prevádzke? Radi vám pripravíme individuálny plán, ktorý premení správu textilu z vašej starosti na vašu konkurenčnú výhodu.
Informačný servis
