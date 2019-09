Francúzske železnice SNCF zvažujú, že spoja Eurostar a Thalys

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. septembra (TASR) - Francúzske štátne železnice SNCF zvažujú, že spoja spoločnosti Eurostar, ktorá prevádzkuje vysokorýchlostné vlaky do Londýna a Thalys, ktorá prepravuje cestujúcich z Francúzska do Belgicka a Holandska. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Guillaume Pepy.Cieľom projektu s názvomje zvýšiť kombinovaný ročný počet cestujúcich na 30 miliónov do roku 2030 z 18,5 milióna v roku 2018.SNCF má majoritné podiely v oboch firmách: Eurostar aj Thalys. Podľa šéfa železníc tento krok zaberie zhruba dva roky a povedie k vytvoreniu jednej a efektívnejšej železničnej spoločnosti, čo klientom umožní jednoduchšie a efektívnejšie cestovať.uviedla Rachel Picardová, vedúca divízie prepravy cestujúcich SNCF Voyages.Projektmusia schváliť aj ostatní akcionári oboch železničných spoločností aj ich dozorné rady. Pepy dodal, žeSNCF má majoritný, 55-percentný podiel v Eurostare, ktorý prevádzkuje vlaky z Amsterdamu, Paríža a Bruselu do Londýna cez tunel pod Lamanšským prielivom.Ďalšími podielnikmi Eurostaru sú kanadskí inštitucionálni investori La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s 30 %, britský fond Hermes Infrastructure s 10 % a belgický železničný operátor SNCB s 5 %.V Thalys má SNCF 60 % a SNCB 40-percentný podiel.Obchodné meno a sídlo navrhovanej novej spoločnosti ešte nebolo určené.