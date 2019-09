Rast výdavkov domácností v USA sa spomalil, ale príjmy nabrali tempo

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. septembra (TASR) - Tempo rastu výdavkov amerických domácností sa v auguste spomalilo, keďže viac šetrili. Ale v prípade príjmov sa naopak zrýchlilo. To naznačuje, že oslabenie výdavkov nebude mať dlhé trvanie. Ukázali to najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.Výdavky spotrebiteľov sú kľúčovým ukazovateľom vývoja americkej ekonomiky, keďže v USA na ne pripadá až 70 % ekonomickej aktivity.Ministerstvo v piatok oznámilo, že spotrebiteľské výdavky minulý mesiac vzrástli o 0,1 %, čo bolo ich najslabšie zvýšenie za šesť mesiacov. Ekonómovia, ktorých oslovila spoločnosť MarketWatch, predpovedali, že stúpnu o 0,3 %.Ministerstvo zverejnilo aj údaje o vývoji osobných príjmov Američanov, ktoré sa v auguste tiež zvýšili, už piatykrát za šesť mesiacov, a to o 0,4 % po miernom náraste o 0,1 % v júli. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.Väčšina z týchto vyšších príjmov však skončila v úsporách. Miera úspor tak stúpla na 8,1 % zo 7,8 %.Analytici špekulujú, že spotrebitelia možno minuli v auguste menej peňazí aj preto, že v júli využili veľké výpredaje internetového obchodu Amazon. A ďalším dôvodom mohol byť hurikán Dorian, ktorý v auguste zasiahol juhovýchodné časti USA.Rastúce príjmy vďaka mimoriadne silnému trhu práce tak vyvolávajú nádej, že výdavky domácností budú aj naďalej pomáhať ekonomike v komplikovanom čase. Američania by mohli kupovať nové autá, aj chodiť častejšie von, či už do reštaurácií, alebo za zábavou.Americká ekonomika bude v poriadku, pokiaľ to tak zostane, ale obchodný spor Washingtonu s Čínou vrhá tieň na vyhliadky hospodárstva a firmy už spomaľujú nábor nových ľudí. Niektoré spoločnosti dokonca rušia pracovné miesta prvýkrát po rokoch. Zatiaľ však len zopár ekonómov predpovedá USA recesiu.