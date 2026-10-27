|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2026
Francúzskej vláde sa nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty
„Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon. Francúzskej vláde sa v ...
Zdieľať
27.10.2026 (SITA.sk) - „Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon.
Francúzskej vláde sa v pondelok nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty. Po rokovaniach s premiérom Sébastienom Lecornuom, ministrom školstva Édouardom Geffrayom a ministrom vysokého školstva Philippom Baptistom dali zástupcovia stredoškolákov a vysokoškolákov jasne najavo, že stále nie sú spokojní s návrhmi vlády a budú pokračovať v protestoch. Informuje o tom web Politico.
„Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil po stretnutí podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon. Zároveň vyzval stredoškolákov, aby pokračovali v protestoch 31. októbra a 5. novembra.
Študenti požadujú vytvorenie až 250-tisíc nových študijných miest na vysokých školách, zlepšenie podmienok vo vzdelávacích inštitúciách, zvýšenie počtu učiteľov a zásadnú reformu systému prijímania na vysoké školy.
Vláda v pondelok študentom oznámila, že od roku 2028 sa bude zaoberať reformou francúzskej platformy Parcoursup na prijímanie na vysoké školy, ktorú študentské organizácie považujú za netransparentnú a za zdroj nerovností. Sľúbila tiež viac financií na renováciu škôl, vytvorenie ďalších 15-tisíc študijných miest na vysokých školách v priemyselných, zdravotníckych a technických odboroch a obmedzenie počtu žiakov v triedach prvého ročníka stredných škôl na najviac 28. Vysokoškoláci však nie sú s návrhmi spokojní.
„Vláda znovu nepochopila podstatu. Ak je jej stratégiou pohŕdanie našimi požiadavkami, budeme pokračovať v protestoch v uliciach aj na univerzitách a neustúpime,“ uviedol vysokoškolský odborový zväz UNEF v pondelok popoludní, keď sa začali šíriť informácie o vládnych návrhoch.
Zdroj: SITA.sk - Francúzskej vláde sa nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzskej vláde sa v pondelok nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty. Po rokovaniach s premiérom Sébastienom Lecornuom, ministrom školstva Édouardom Geffrayom a ministrom vysokého školstva Philippom Baptistom dali zástupcovia stredoškolákov a vysokoškolákov jasne najavo, že stále nie sú spokojní s návrhmi vlády a budú pokračovať v protestoch. Informuje o tom web Politico.
„Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil po stretnutí podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon. Zároveň vyzval stredoškolákov, aby pokračovali v protestoch 31. októbra a 5. novembra.
Študenti požadujú vytvorenie až 250-tisíc nových študijných miest na vysokých školách, zlepšenie podmienok vo vzdelávacích inštitúciách, zvýšenie počtu učiteľov a zásadnú reformu systému prijímania na vysoké školy.
Vláda v pondelok študentom oznámila, že od roku 2028 sa bude zaoberať reformou francúzskej platformy Parcoursup na prijímanie na vysoké školy, ktorú študentské organizácie považujú za netransparentnú a za zdroj nerovností. Sľúbila tiež viac financií na renováciu škôl, vytvorenie ďalších 15-tisíc študijných miest na vysokých školách v priemyselných, zdravotníckych a technických odboroch a obmedzenie počtu žiakov v triedach prvého ročníka stredných škôl na najviac 28. Vysokoškoláci však nie sú s návrhmi spokojní.
„Vláda znovu nepochopila podstatu. Ak je jej stratégiou pohŕdanie našimi požiadavkami, budeme pokračovať v protestoch v uliciach aj na univerzitách a neustúpime,“ uviedol vysokoškolský odborový zväz UNEF v pondelok popoludní, keď sa začali šíriť informácie o vládnych návrhoch.
Zdroj: SITA.sk - Francúzskej vláde sa nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Super index ocenil najlepšie PZP a havarijné poistenie na Slovensku
Super index ocenil najlepšie PZP a havarijné poistenie na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Začínal na dedinskom ihrisku, dnes hrá v Madride. Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh
Začínal na dedinskom ihrisku, dnes hrá v Madride. Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh