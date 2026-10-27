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27. októbra 2026

Francúzskej vláde sa nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty


Tagy: Francúzska vláda Protesty vo Francúzsku Študenti

„Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon. Francúzskej vláde sa v ...



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gettyimages 1507675871 676x398 27.10.2026 (SITA.sk) - „Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon.


Francúzskej vláde sa v pondelok nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty. Po rokovaniach s premiérom Sébastienom Lecornuom, ministrom školstva Édouardom Geffrayom a ministrom vysokého školstva Philippom Baptistom dali zástupcovia stredoškolákov a vysokoškolákov jasne najavo, že stále nie sú spokojní s návrhmi vlády a budú pokračovať v protestoch. Informuje o tom web Politico.

„Nie všetky naše požiadavky boli splnené a my to dotiahneme do konca,“ vyhlásil po stretnutí podpredseda organizácie Les Lycéens! Louis Letoublon. Zároveň vyzval stredoškolákov, aby pokračovali v protestoch 31. októbra a 5. novembra.

Študenti požadujú vytvorenie až 250-tisíc nových študijných miest na vysokých školách, zlepšenie podmienok vo vzdelávacích inštitúciách, zvýšenie počtu učiteľov a zásadnú reformu systému prijímania na vysoké školy.

Vláda v pondelok študentom oznámila, že od roku 2028 sa bude zaoberať reformou francúzskej platformy Parcoursup na prijímanie na vysoké školy, ktorú študentské organizácie považujú za netransparentnú a za zdroj nerovností. Sľúbila tiež viac financií na renováciu škôl, vytvorenie ďalších 15-tisíc študijných miest na vysokých školách v priemyselných, zdravotníckych a technických odboroch a obmedzenie počtu žiakov v triedach prvého ročníka stredných škôl na najviac 28. Vysokoškoláci však nie sú s návrhmi spokojní.

Vláda znovu nepochopila podstatu. Ak je jej stratégiou pohŕdanie našimi požiadavkami, budeme pokračovať v protestoch v uliciach aj na univerzitách a neustúpime,“ uviedol vysokoškolský odborový zväz UNEF v pondelok popoludní, keď sa začali šíriť informácie o vládnych návrhoch.


Zdroj: SITA.sk - Francúzskej vláde sa nepodarilo presvedčiť študentov, aby ukončili protesty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Protesty vo Francúzsku Študenti
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