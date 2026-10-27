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Super index ocenil najlepšie PZP a havarijné poistenie na Slovensku
Cena patrí pri výbere poistenia auta u vodičov medzi hlavné rozhodovacie kritériá. Cena patrí pri výbere poistenia auta u vodičov medzi hlavné rozhodovacie kritériá, sama však nemusí ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Cena patrí pri výbere poistenia auta u vodičov medzi hlavné rozhodovacie kritériá.
Cena patrí pri výbere poistenia auta u vodičov medzi hlavné rozhodovacie kritériá, sama však nemusí vypovedať o tom, akú ochranu vodič za svoje peniaze skutočne získava. Superpoistenie.sk preto rozšírilo svoj Super index o ďalšie dve kategórie - povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Ocenenie Super index 2026 získala v kategórii PZP poisťovňa KOOPERATIVA a v kategórii havarijného poistenia Wüstenrot.
Super index hodnotí poistné produkty komplexnejšie než len podľa ceny. Do výsledku vstupuje rozsah poistenia a krytých rizík, výška poistných limitov, šírka a využiteľnosť asistenčných služieb, úroveň zákazníckeho servisu aj skúsenosti klientov. Hodnotenie zároveň zohľadňuje obľúbenosť poistenia medzi klientmi meranú atraktivitou, záujmom a počtom uzatvorených zmlúv v hodnotenom období.
"Pri výbere poistenia auta je prirodzené pozerať sa na cenu. Dve cenovo podobné ponuky sa však môžu výrazne líšiť rozsahom krytia, asistenčnými službami či ďalšími podmienkami. Super index preto klientovi ponúka jednoduchý ukazovateľ, pomocou ktorého dokáže posúdiť nielen cenu, ale predovšetkým celkovú hodnotu poistenia a jeho krytia za peniaze," hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Držiteľom ocenenia Super index 2026 v kategórii povinného zmluvného poistenia sa stala poisťovňa KOOPERATIVA s priemerným pomerom ceny a výkonu 9,4. V hodnotení sa presadila najmä kvalitným krytím za cenu, ktorá mu zodpovedá, širokým výberom rizík bez zbytočných obmedzení a cenovým nastavením, vďaka ktorému dokáže ponúknuť výhodné podmienky širokému spektru klientov.
Pri PZP sa v kvalitatívnej časti Super indexu hodnotí výška limitov krytia škôd na zdraví a majetku aj rozsah doplnkových rizík. Najväčšiu váhu majú živelné udalosti, stret so zverou, poškodenie skiel, úraz a krádež. Do hodnotenia vstupujú aj ďalšie riziká a služby, napríklad náhradné vozidlo, batožina, poškodenie vozidla výtlkom, pneumatiky či právna pomoc.
Dôležitú úlohu majú aj asistenčné služby, napríklad odťah po nehode alebo poruche, pomoc pri vybitej batérii či rozsah asistencie na Slovensku a v Európe. Posudzuje sa tiež servisná úroveň poisťovne vrátane možností elektronickej správy zmluvy.
"Veľmi nás teší, že v najpredávanejšom segmente poistného trhu získal ocenenie práve náš produkt. Je to pre nás potvrdenie kvality našej práce, odborného prístupu a hodnoty, ktorú prinášame klientom. Za toto uznanie ďakujeme," uviedol pri preberaní ocenenia Jakub Janso, riaditeľ Agentúry pre maklérov poisťovne KOOPERATIVA.
V kategórii havarijného poistenia získala ocenenie Super index 2026 poisťovňa Wüstenrot s priemerným pomerom ceny a výkonu svojich produktov 8,6. V hodnotení zaujala najmä širokou škálou možností spoluúčasti, vďaka ktorej si klient môže zvoliť nastavenie podľa svojich potrieb, priaznivou cenou pre vodičov bez škodovej histórie a minimom produktových obmedzení.
Pri havarijnom poistení sa hodnotí rozsah ochrany pri základných rizikách, ako sú havária, krádež, vandalizmus či živelné udalosti, ale aj výška a možnosti nastavenia spoluúčasti. Súčasťou hodnotenia sú tiež doplnkové krytia a služby, napríklad znížená spoluúčasť pri poškodení skiel, náhradné vozidlo, poistenie batožiny či GAP.
Rovnako ako pri PZP sa zohľadňuje rozsah a dostupnosť asistenčných služieb, kvalita likvidácie poistných udalostí a celková servisná úroveň poisťovne.
"Ocenenie Super index nás teší o to viac, že nehodnotí iba cenu, ale celkovú hodnotu poistenia, teda to, čo klient za svoje peniaze reálne získa. Naše havarijné poistenie ponúka široké krytie pre rôzne situácie na ceste aj mimo nej, od dopravnej nehody cez krádež a vandalizmus až po živelné udalosti či stret so zverou, a dbáme na to, aby malo čo najmenej produktových obmedzení. Ocenenie vnímame ako potvrdenie, že na produkte pracujeme správnym smerom. Superpoistenie.sk ďakujeme za zrozumiteľné a transparentné hodnotenie, ktoré pomáha klientom lepšie sa orientovať v ponuke poistenia. Ďakujeme aj našim kolegom, ktorí sa na tomto produkte každodenne podieľajú," uvádza Marian Hrotka, CEO Wüstenrot poisťovne.
Obe ocenenia boli odovzdané v reprezentatívnych priestoroch Zámku Šimák v Pezinku.
Super index je hodnotenie poistných produktov, ktorého cieľom je ukázať, aké poistenie ponúka najlepší pomer medzi cenou a tým, čo za ňu klient reálne získava. Nehľadá teda automaticky najlacnejší produkt na trhu ani poistenie s najširším možným krytím bez ohľadu na jeho cenu.
Dôležitým princípom hodnotenia je aj dostupnosť produktu pre širokú skupinu klientov. Vysoké hodnotenie tak získava poistenie, ktoré dokáže ponúknuť kvalitné krytie, služby a primeranú cenu nielen úzkej skupine vodičov, ale je dobrou voľbou pre veľkú časť zákazníkov.
"Super index vnímame predovšetkým ako hodnotenie hodnoty za peniaze. Klient by nemal mať za každú cenu najlacnejšie poistenie ani produkt s množstvom služieb, ktoré možno nikdy nevyužije. Ani produkt, ktorý cenovo prekračuje rámec jeho možností. Dôležité je, aby za primeranú cenu získal kvalitnú ochranu zodpovedajúcu jeho reálnym potrebám. Zároveň chceme oceňovať produkty, ktoré dokážu takúto hodnotu ponúknuť širokému spektru klientov, nielen malej, špecifickej skupine," uzatvára Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Hodnotenie vychádza z dát za posledné štyri kvartály pred vyhlásením výsledkov. Kompletná metodika Super indexu je verejne dostupná na stránke Superpoistenie.sk spolu s detailnými výsledkami jednotlivých kategórií a vysvetlením princípov hodnotenia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Super index ocenil najlepšie PZP a havarijné poistenie na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Cena patrí pri výbere poistenia auta u vodičov medzi hlavné rozhodovacie kritériá, sama však nemusí vypovedať o tom, akú ochranu vodič za svoje peniaze skutočne získava. Superpoistenie.sk preto rozšírilo svoj Super index o ďalšie dve kategórie - povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. Ocenenie Super index 2026 získala v kategórii PZP poisťovňa KOOPERATIVA a v kategórii havarijného poistenia Wüstenrot.
Super index hodnotí poistné produkty komplexnejšie než len podľa ceny. Do výsledku vstupuje rozsah poistenia a krytých rizík, výška poistných limitov, šírka a využiteľnosť asistenčných služieb, úroveň zákazníckeho servisu aj skúsenosti klientov. Hodnotenie zároveň zohľadňuje obľúbenosť poistenia medzi klientmi meranú atraktivitou, záujmom a počtom uzatvorených zmlúv v hodnotenom období.
"Pri výbere poistenia auta je prirodzené pozerať sa na cenu. Dve cenovo podobné ponuky sa však môžu výrazne líšiť rozsahom krytia, asistenčnými službami či ďalšími podmienkami. Super index preto klientovi ponúka jednoduchý ukazovateľ, pomocou ktorého dokáže posúdiť nielen cenu, ale predovšetkým celkovú hodnotu poistenia a jeho krytia za peniaze," hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Najvyššie hodnotenie PZP získala KOOPERATIVA
Držiteľom ocenenia Super index 2026 v kategórii povinného zmluvného poistenia sa stala poisťovňa KOOPERATIVA s priemerným pomerom ceny a výkonu 9,4. V hodnotení sa presadila najmä kvalitným krytím za cenu, ktorá mu zodpovedá, širokým výberom rizík bez zbytočných obmedzení a cenovým nastavením, vďaka ktorému dokáže ponúknuť výhodné podmienky širokému spektru klientov.
Pri PZP sa v kvalitatívnej časti Super indexu hodnotí výška limitov krytia škôd na zdraví a majetku aj rozsah doplnkových rizík. Najväčšiu váhu majú živelné udalosti, stret so zverou, poškodenie skiel, úraz a krádež. Do hodnotenia vstupujú aj ďalšie riziká a služby, napríklad náhradné vozidlo, batožina, poškodenie vozidla výtlkom, pneumatiky či právna pomoc.
Dôležitú úlohu majú aj asistenčné služby, napríklad odťah po nehode alebo poruche, pomoc pri vybitej batérii či rozsah asistencie na Slovensku a v Európe. Posudzuje sa tiež servisná úroveň poisťovne vrátane možností elektronickej správy zmluvy.
"Veľmi nás teší, že v najpredávanejšom segmente poistného trhu získal ocenenie práve náš produkt. Je to pre nás potvrdenie kvality našej práce, odborného prístupu a hodnoty, ktorú prinášame klientom. Za toto uznanie ďakujeme," uviedol pri preberaní ocenenia Jakub Janso, riaditeľ Agentúry pre maklérov poisťovne KOOPERATIVA.
V havarijnom poistení uspel Wüstenrot
V kategórii havarijného poistenia získala ocenenie Super index 2026 poisťovňa Wüstenrot s priemerným pomerom ceny a výkonu svojich produktov 8,6. V hodnotení zaujala najmä širokou škálou možností spoluúčasti, vďaka ktorej si klient môže zvoliť nastavenie podľa svojich potrieb, priaznivou cenou pre vodičov bez škodovej histórie a minimom produktových obmedzení.
Pri havarijnom poistení sa hodnotí rozsah ochrany pri základných rizikách, ako sú havária, krádež, vandalizmus či živelné udalosti, ale aj výška a možnosti nastavenia spoluúčasti. Súčasťou hodnotenia sú tiež doplnkové krytia a služby, napríklad znížená spoluúčasť pri poškodení skiel, náhradné vozidlo, poistenie batožiny či GAP.
Rovnako ako pri PZP sa zohľadňuje rozsah a dostupnosť asistenčných služieb, kvalita likvidácie poistných udalostí a celková servisná úroveň poisťovne.
"Ocenenie Super index nás teší o to viac, že nehodnotí iba cenu, ale celkovú hodnotu poistenia, teda to, čo klient za svoje peniaze reálne získa. Naše havarijné poistenie ponúka široké krytie pre rôzne situácie na ceste aj mimo nej, od dopravnej nehody cez krádež a vandalizmus až po živelné udalosti či stret so zverou, a dbáme na to, aby malo čo najmenej produktových obmedzení. Ocenenie vnímame ako potvrdenie, že na produkte pracujeme správnym smerom. Superpoistenie.sk ďakujeme za zrozumiteľné a transparentné hodnotenie, ktoré pomáha klientom lepšie sa orientovať v ponuke poistenia. Ďakujeme aj našim kolegom, ktorí sa na tomto produkte každodenne podieľajú," uvádza Marian Hrotka, CEO Wüstenrot poisťovne.
Obe ocenenia boli odovzdané v reprezentatívnych priestoroch Zámku Šimák v Pezinku.
Super index prináša komplexnejší pohľad na kvalitu poistenia
Super index je hodnotenie poistných produktov, ktorého cieľom je ukázať, aké poistenie ponúka najlepší pomer medzi cenou a tým, čo za ňu klient reálne získava. Nehľadá teda automaticky najlacnejší produkt na trhu ani poistenie s najširším možným krytím bez ohľadu na jeho cenu.
Dôležitým princípom hodnotenia je aj dostupnosť produktu pre širokú skupinu klientov. Vysoké hodnotenie tak získava poistenie, ktoré dokáže ponúknuť kvalitné krytie, služby a primeranú cenu nielen úzkej skupine vodičov, ale je dobrou voľbou pre veľkú časť zákazníkov.
"Super index vnímame predovšetkým ako hodnotenie hodnoty za peniaze. Klient by nemal mať za každú cenu najlacnejšie poistenie ani produkt s množstvom služieb, ktoré možno nikdy nevyužije. Ani produkt, ktorý cenovo prekračuje rámec jeho možností. Dôležité je, aby za primeranú cenu získal kvalitnú ochranu zodpovedajúcu jeho reálnym potrebám. Zároveň chceme oceňovať produkty, ktoré dokážu takúto hodnotu ponúknuť širokému spektru klientov, nielen malej, špecifickej skupine," uzatvára Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Hodnotenie vychádza z dát za posledné štyri kvartály pred vyhlásením výsledkov. Kompletná metodika Super indexu je verejne dostupná na stránke Superpoistenie.sk spolu s detailnými výsledkami jednotlivých kategórií a vysvetlením princípov hodnotenia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Super index ocenil najlepšie PZP a havarijné poistenie na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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