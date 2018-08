Francúzski a britskí rybári bojovali o náleziská hrebenatiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Paríž 29. augusta (TASR) - Francúzski a britskí rybári sa tento týždeň dostali do ostrého sporu o náleziská hrebenatiek, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných vodách v oblasti Lamanšského prielivu. Britské a francúzske médiá v stredu zverejnili videozáznam z konfrontácie, na ktorom vidno, ako do seba rybárske člny z oboch krajín zámerne narážajú. Dlhodobý spor o mäkkýše, ktoré sú vyhľadávanou kulinárskou špecialitou, sa vyhrotil v utorok ráno v zátoke Baie de la Seine pri pobreží severofrancúzkej Normandie.Konfrontácie sa podľa televízie Sky News zúčastnilo asi 40 francúzskych člnov, ktoré zaútočili na zhruba desiatku anglických a škótskych plavidiel.Francúzski rybári údajne hádzali na Angličanov dymovnice, kamene a ďalšie predmety, pričom poškodili viacero člnov. Na jednom z plavidiel útočníci rozbili okno, na inom došlo ku škodám spôsobeným hodenou svetlicou. Ďalšej eskalácii sporu zabránil až zásah francúzskych žandárov.Televízia BBC označila utorňajšiu potýčku za. Asociácia britských rybárov sa následne obrátila so žiadosťou o ochranu na vládu v Londýne a na britské kráľovské námorníctvo. Obáva sa totiž, že by v ďalších prípadných potýčkach s Francúzmi mohli byť ohrozené aj životy samotných rybárov.Škótski rybári v tejto súvislosti obvinili Francúzov z pirátstva. Francúzska strana údajne prisľúbila, že sa podobné incidenty už nebudú opakovať.Francúzi chceli zabrániť britským kolegom vo výlove hrebenatiek v Baie de la Seine. Dôvodom je obava, že by mohli ložiská cenených mäkkýšov úplne vydrancovať.Britské predpisy totiž dovoľujú výlov hrebenatiek počas celého roka, zatiaľ čo pre francúzskych rybárov lovná sezóna trvá len od októbra do mája. V predchádzajúcich rokoch rybári oboch krajín riešili vzájomné spory dohodou, tento rok sa im to však zatiaľ nepodarilo.Londýnska vláda zdôraznila, že britskí rybári v oblasti pôsobia legálne. Dodala, že je v tejto veci v kontakte s francúzskou stranou, aby sa zamedzilo ďalšiemu násiliu a nadviazal zmysluplný dialóg. Podľa televízie Sky News by sa rozhovory o love hrebenatiek mohli obnoviť už v najbližších dňoch.