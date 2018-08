Trump tvrdí, že do Clintonovej mailov prenikla Čína, tá to popiera

Archívna snímka, Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 29. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z hackerských útokov a preniknutia do e-mailov Hillary Clintonovej počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Obvinenie Trump zverejnil na Twitteri v noci na stredu bez akýchkoľvek dôkazov.Reakcia Číny na seba nenechala dlho čakať. Hovorkyňa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí obvinenie poprela. Zdôraznila pritom, že Peking" a je neochvejným obhajcom kybernetickej bezpečnosti.Trump v zmienenom twitterovom príspevku napísal: "Americké tajné služby obviňujú z účasti na hackerských útokoch na e-maily Demokratickej strany z roku 2016 Rusko. Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo v tejto súvislosti už 12 členov ruských tajných služieb.Možné zasahovanie Ruska do predvolebnej kampane v USA spred dvoch rokov preveruje osobitný americký vyšetrovateľ Robert Mueller. Trump tvrdenia o podiele Ruska na svojom zvolení do prezidentského úradu odmieta a Muellerovo vyšetrovanie nazýva