Francúzski farmári plánujú pokračovať vo svojom proteste, opatrenia vlády nespĺňajú ich stanovené požiadavky (foto)

Výzva pre nového premiéra

Reakcia na krízu

28.1.2024 (SITA.sk) - Francúzski farmári v sobotu prisľúbili, že budú pokračovať v protestoch a ponechávajú dopravné zátarasy na niektorých hlavných cestách v krajine. Udialo sa tak deň po tom, ako francúzska vláda oznámila sériu opatrení, ktoré však úplne nespĺňajú ich požiadavky.Farmári protestujú proti nízkym zárobkom, rastúcim nákladom a proti regulácii, ktorú považujú za nadmernú. V mnohých francúzskych regiónoch preto zablokovali cesty.Protesty farmárov sú prvou veľkou výzvou pre novovymenovaného premiéra Gabriela Attala , ktorý prebral vedenie vlády pred dvomi týždňami. Attal sa v utorok stretol so zástupcami farmárskych zväzov.Po tomto stretnutí minister poľnohospodárstva Marc Fesneau prisľúbil, že do konca týždňa predloží nové návrhy, ako reagovať na krízu, a to aj v oblasti cien potravín a regulácie.Šéf francúzskej farmárskej únie FNSEA Arnaud Rousseau v rozhovore pre televíziu France 2 povedal, že cieľom protestného hnutia je „dosiahnutie rýchlych výsledkov“. Farmári v ostatných týždňoch protestovali aj v Nemecku, Holandsku, Poľsku a Rumunsku.