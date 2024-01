Otvorená výzva za odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej bola ukončená, petičný výbor kontroluje podpisy

Hlas nebude možné ignorovať, či umlčať

K podpore výzvy sa pridávajú inštitúcie

Spochybnená autenticita podpisov

28.1.2024 (SITA.sk) - Otvorená výzva za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) bola ukončená. Ako vyplýva z tlačovej správy, ktorú agentúre SITA poskytla v mene organizačného výboru Ilona Németh Od jej zverejnenia 17. januára ju podpísalo, organizačný výbor ale upozornil, že podpisy stále môžu pribúdať, vzhľadom na to, že niektorí signatári výzvu podpísali ešte pred jej ukončením, no svoju mailovú adresu potvrdili až neskôr.„Podpisy kontrolujeme a zverejníme výsledky, ako i nasledujúce kroky," avizuje petičný výbor. Ministerku Šimkovičovú opätovne vyzvali na odstúpenie, vzhľadom na to, že dôvody uvedené vo výzve naďalej pretrvávajú.„Teší nás najmä vlna spolupatričnosti a vôle organizovať sa naprieč širokým kultúrnym a umeleckým spektrom, ktoré táto iniciatíva urýchlila a zintenzívnila. Súčasne sme si vedomé, že otvorená výzva prekročila hranicu kultúrnej komunity a stala sa celospoločenskou odozvou na arogantný a nekompetentný výkon politickej moci. Otvorená výzva prepojila kultúrnych aktérov a aktérky zo všetkých regiónov Slovenska, zriaďované verejné inštitúcie aj organizácie nezriaďované verejnou správou, kultúrne centrá, predstaviteľov a predstaviteľky súčasných i tradičných umeleckých foriem, rôzne kultúrne združenia, platformy i jednotlivcov pôsobiacich v kultúre," uviedli.Zdôraznili, že vznikol silný hlas, ktorý nebude možné ignorovať, či umlčať. Podotkli, že i po skončení zberu podpisov sa k podpore výzvy pripájajú ďalšie inštitúcie.Zástupcovia kultúrnej obce požadujú okamžité odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej, za týmto účelom spustili otvorenú výzvu. Kritizovali viaceré kroky ministerstva i avizované zámery. Rezort kultúry podal pre výzvu za odstúpenie ministerky trestné oznámenie.Ako informoval hovorca MK SR Pavol Čorba , trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR podali z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov.Ministerstvo tiež spochybnilo autenticitu a počet podpisov, vyslovilo názor, že petícia je cielene manipulovaná. Viaceré opozičné politické strany avizovali zámer iniciovať odvolávanie ministerky kultúry.