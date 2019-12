Francúzski odborári avizujú na utorok celoštátny protest

Na archívnej snímke demonštranti v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. decembra (TASR) - Vlaková doprava vo Francúzsku bola v nedeľu, v 11. deň štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy, opäť vážne narušená - podľa agentúry AFP bola zrušená väčšina vnútroštátnych vlakov. Odborové zväzy na utorok avizujú tretí deň masových protestov proti dôchodkovej reforme.Napätie medzi francúzskou vládou a odborovými zväzmi, ktoré nesúhlasia s vládnym návrhom dôchodkovej reformy, trvá. Predseda vlády Édouard Philippe v nedeľu odborárov varoval, že Francúzi nebudú tolerovať problémy v doprave pred Vianocami a počas nich.Philippom vedená vláda trvá na tom, že reforma v dôchodkovom systéme je potrebná na to, aby súčasný zadlžený penzijný systém, ktorý je ústretovejší voči zamestnancom verejného sektora, bol spravodlivejší a udržateľnejší.Prieskum nedeľníka Le Journal du Dimanche pritom ukázal, že 54 percent Francúzov podporuje štrajkujúcich alebo rozumie príčinám ich štrajku. AFP poukázala na to, že pred začiatkom štrajku zastávalo tento postoj 46 percent opýtaných. Iba 30 percent opýtaných bolo proti štrajku.Aj na základe priaznivých prieskumov verejnej mienky sa odborári zo štátnych železníc zaviazali, že svoj štrajk neskončia, kým vláda svoje reformy nestiahne.pre vymeriavanie dôchodkov, povedal Laurent Blum, generálny tajomník železničiarskej sekcie odborov CGT-Cheminots.Doteraz umiernené odbory CFDT podporili pokračovanie v štrajku po tom, ako vláda v stredu oznámila, že zamestnanci, ktorí budú chcieť odísť do dôchodku pred dosiahnutím 64. roku veku, nebudú mať nárok na plný dôchodok.Líder CFDT Laurent Berger však pre Le Journal du Dimanche uviedol, že podporuje vládou presadzovanú myšlienku na prechod na jednotný dôchodkový systém, a zopakoval, že je otvorený dialógu s vládou.vysvetlil.Philippe v nedeľu potvrdil, že s odborármi na budúci týždeň plánuje ďalšie vyjednávania o dôchodkovej reforme, pričom však deklaroval, že trvá na tom, aby vláda pokračovala v tomto projekte.Francúzski odborári dúfajú, že sa im podarí zopakovať úspech z roku 1995, keď tromi týždňami štrajkov v doprave, a to tiež tesne pred Vianocami, prinútili pravicovú vládu, aby stiahla svoju dôchodkovú reformu.