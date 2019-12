Veľké a silné auto sa nehodí pre každého

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. decembra (TASR) - Pri výbere ojazdeného auta sa odporúča vyberať ho podľa toho, ako často sa bude využívať. Dôležité je aj to, či sa bude jazdiť viac po meste alebo na diaľnici, a v neposlednom rade, koľkí ho budú užívať." upozorňuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA Auto.Podľa nej najväčšímpaliva sú neustále rozjazdy, ktorým sa vodič v meste nevyhne. Čím ťažšie auto, tým viac energie na rozjazd potrebuje a úmerne tomu rastie aj spotreba, a navyše sa s veľkým autom v meste horšie zaparkuje.Na strane druhej, s malým a slabším autom je problém pri častých cestách na diaľnici. Málo výkonný motor sa spravidla ženie na maximálny výkon, a to sa nepriaznivo prejaví na spotrebe paliva. Preto má väčší zmysel vydať sa na autostrádu s väčším a silným vozidlom, ktoré sa nebude toľko namáhať a bude tým pádom úspornejšie. A taktiež pohodlnejšie a pri vyšších rýchlostiach bezpečnejšie.radí Topolová.Čo sa týka rozdelenia áut medzi manželov, funguje v mnohých rodinách klasický systém. Muž ako hlava rodiny jazdí veľkým a drahým kombi, zatiaľ čo na manželku ostane vplyvom napätého rozpočtu staršie, menej spoľahlivé a menej bezpečné auto. Paradoxne, bezpečné a moderné auto stojí väčšinu dňa na firemnom parkovisku, zatiaľ čo mamy rozvážajú deti do škôlok a škôl lacnejším, nepohodlným a hlavne menej bezpečným autom.uzatvára šéfka holdingu.