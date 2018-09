Francúzsko a Británia dospeli k dohode o love hrebenatiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. septembra (TASR) - Británia a Francúzsko v pondelok dosiahli konečnú dohodu v spore o náleziská hrebenatiek, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných vodách v oblasti Lamanšského prielivu. Informoval o tom na svojom webe francúzsky denník Le Monde.Prezident príslušnej komisie pri francúzskom rybárskom zväze Pascal Coquet uviedol, že britskí rybári v súlade s dohodou o polnoci (z pondelka na utorok) opustili oblasť Lamanšského prielivu a vrátia sa tam až 1. novembra. Coquet dodal, že francúzska strana pritom ustúpila britskej požiadavke a súhlasila, aby tieto vody museli opustiť len lode dlhšie ako 15 metrov.Dlhodobý spor o mäkkýše, ktoré sú vyhľadávanou kulinárskou špecialitou, sa na prelome augusta a septembra vyhrotil v zátoke Baie de la Seine pri pobreží severofrancúzskej Normandie.Problém spočíva v tom, že britské predpisy dovoľujú výlov hrebenatiek počas celého roka, zatiaľ čo pre francúzskych rybárov lovná sezóna trvá len od októbra do mája. V predchádzajúcich rokoch rybári oboch krajín riešili vzájomné spory dohodou, tento rok sa im to však spočiatku nepodarilo. Francúzi chceli zabrániť britským kolegom vo výlove hrebenatiek v obave, že Briti by mohli ložiská cenených mäkkýšov úplne vydrancovať. Došlo pritom aj ku konfrontácii, keď približne 40 francúzskych člnov zaútočilo na zhruba desiatku anglických a škótskych plavidiel.Francúzski rybári údajne hádzali na Angličanov dymovnice, kamene a ďalšie predmety, pričom poškodili viacero člnov. Na jednom z plavidiel útočníci rozbili okno, na inom došlo ku škodám spôsobeným hodenou svetlicou. Ďalšej eskalácii sporu zabránil až zásah francúzskych žandárov.