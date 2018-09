Počas tohto týždňa môžu vodiči v Poprade využiť MHD zadarmo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 18. septembra (TASR) - Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojí do Európskeho týždňa mobility. Podpora tohto najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia podporujúceho mobilitu, mestskú dopravu a zlepšenie zdravia a kvality života občanov, bude mať v tomto roku formu zvýhodneného cestovania pre všetkých vodičov motorových vozidiel.uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.Dodal, že ide zároveň o výzvu pre majiteľov áut vyskúšať si hromadnú dopravu ako alternatívu s menším dopadom na životné prostredie. Samospráva realizuje pravidelne aj ďalšie opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a skvalitňujúce podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Najnovšie ide o prebiehajúcu výstavbu nového cyklistického chodníka v dĺžke 1,3 kilometra. Výstavba úseku "B" plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ počíta s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta Poprad. Uvedená trasa cyklochodníka by sa mala následne prostredníctvom úseku "A" Poprad - Západ – Mestský úrad prepojiť s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri záhradkách. V smere na východ bude výstavba pokračovať úsekom "C" - most na ulici Športovej - štátna cesta I/66, a úsekom "D" štátna cesta I/66 - most D1 Matejovce.doplnil hovorca miestnej samosprávy Marián Galajda s tým, že najväčšie mesto pod Tatrami pravidelne organizuje aj podujatia venované podpore alternatívnej dopravy. Ide o „Do práce na bicykli", kde spolu 42 tímov najazdilo celkovo viac ako 20.000 kilometrov a druhým je „Popradský pedál", cyklistické preteky pre deti a mládež s cieľom propagácie zdravého životného štýlu a športu.