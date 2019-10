Francúzsko bude rešpektovať záväzky týkajúce sa znižovania dlhu

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. októbra (TASR) - Francúzsko bude naďalej rešpektovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania dlhu a konsolidácie verejných financií, uviedol v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Paríž sa takto snažil uistiť Európsku komisiu (EK), ktorá v utorok kritizovala francúzsky rozpočet na budúci rok.Le Maire uviedol, že deficit verejných financií v roku 2020 dosiahne 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a bude najnižší približne za 20 rokov. Týmto spôsobom reagoval na varovanie EK.EK v utorok upozornila Francúzsko a Taliansko, že ich návrhy rozpočtov na budúci rok by mohli byť v rozpore s fiškálnymi pravidlami Európskej únie (EÚ). Dala im 24 hodín (do stredy 23. októbra), aby jej objasnili svoje plány. Uvádza sa to v listoch, ktoré EK poslala ministrom financií oboch krajín.