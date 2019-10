Medzi výhercov ceny Európskeho týždňa mobility sa zaradili aj Košice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 22. októbra (TASR) – Víťazmi ceny Európskeho týždňa mobility sa stali Nováky, Košice, obec Ivanka pri Dunaji a základná škola v Sládkovičove. TASR o tom informovala Iveta Kureková zo Slovenskej agentúry životného prostredia.Podľa oficiálne zverejnených štatistík sa potvrdilo, že Ministerstvo životného prostredia SR a národný koordinátor kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) Slovenská agentúra životného prostredia zvýšili motiváciu samospráv zapojiť sa do kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe.Podľa tlačovej správy sa do ETM 2019 zapojilo rekordných 58 samospráv, čím prispeli k celoeurópskemu výsledku 1355 miest z 50 krajín sveta.V kategórii aktívna samospráva zvíťazila obec Ivanka pri Dunaji, kde dokázali pripraviť podujatia pre všetky vekové kategórie, ale nadviazať na ne aj trvalými opatreniami, vystihujúcimi aktuálnu tému kampane „Bezpečná chôdza a cyklistika“. Kampaňou „Spravme, čo sa dá“ riešili dopravnú situáciu v okolí miestnej základnej a materskej školy.V kategórii efektívne trvalé opatrenie zvíťazili Nováky za projekt Pešibusu.Originálna aktivita bola kategória, v ktorej prvenstvo obsadili Košice so svojou aktivitou „CykloDobro“. Občianske združenie OKOLO počas tejto akcie vyskladalo desať bicyklov, ktoré boli rozdané sirotám, do rómskych osád a iným sociálne znevýhodneným skupinám. Kategóriu originálne opatrenie obsadila prvenstvom Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera v Sládkovičove. Tí zaujali porotu organizovanou cyklojazdou .