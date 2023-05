Francúzsko nie je vo vojne s Ruskom. Pomáhajú len odolávať votrelcovi na Ukrajine, tvrdí Macron

Odolávanie ruskému votrelcovi

Útok na veľké vzdialenosti

Strelecký dosah viac ako 250 km

16.5.2023 (SITA.sk) - Po Spojenom kráľovstve by mohlo Ukrajine dodať rakety dlhého doletu aj Francúzsko. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre televíznu stanicu TF1 to naznačil francúzsky prezident Emmanuel Macron Šéf Elyzejského paláca poznamenal, že Francúzsko dodalo Ukrajine mnoho zbraní vrátane samohybných delostreleckých systémov CAESAR, munície a obrnených vozidiel. Zároveň dodal, že na Ukrajinu poputuje „nová munícia“.„Nie sme vo vojne s Ruskom, pomáhame Ukrajine odolávať ruskému votrelcovi. To znamená, že nedodávame zbrane, ktoré by mohli skončiť na ruskej pôde alebo zaútočiť na Rusko,“ povedal Macron.Podrobnosti o zbraniach pre Ukrajinu neuviedol. Povedal len, že Francúzsko pošle rakety s doletom, ktorý „umožní Ukrajine klásť odpor“.Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok potvrdil, že Spojené kráľovstvo posiela Ukrajine rakety dlhého doletu, aby pomohli zatlačiť ruské sily.Strely Storm Shadow dávajú ukrajinským silám pred vysoko očakávanou protiofenzívou proti ruským silám novú schopnosť útoku na veľké vzdialenosti.Storm Shadow je riadená strela dlhého doletu so schopnosťami utajenia, ktorú spoločne vyvinuli Spojené kráľovstvo a Francúzsko a ktorá sa zvyčajne aktivuje zo vzduchu.So streleckým dosahom presahujúcim 250 kilometrov len o kúsok zaostáva za taktickými balistickými strelami ATACMS vyrobenými v USA, o ktoré Ukrajina dlho žiadala.