Chaos, hádky a zlosť

Uteká pred zodpovednosťou





Igor Matovič v pondelok uviedol, že Heger „exemplárne zlyhal“, keď sa dva týždne s kolegami z Demokratov snažil ututlať kauzu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Podľa neho sa navyše Heger po jej prevalení namiesto vyvodenia zodpovednosti snažil zbaviť zodpovednosti „a až nedôstojne sa verejne prosíkal prezidentke o pokračovanie vo svojej funkcii“.





16.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý premiér Eduard Heger (Demokrati) je presvedčený, že šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič by mal čo najskôr odísť z politiky, rovnako ako aj Richard Sulík (SaS) Robert Fico (Smer-SD). Matovičova cesta je podľa jeho slov cesta atómoviek, útokov a konfliktu.„Zvolil si si ju aj v tejto kampani. A preto sme z OĽaNO odišli, lebo po tejto ceste nechceme kráčať,“ uviedol Heger na sociálnej sieti v statuse adresovanom svojmu bývalému straníckemu šéfovi.Matovičovi vyčíta, že problémy nerieši konštruktívne. Strana Demokrati chce byť podľa Hegera alternatívou k Matovičovi, Sulíkovi, Ficovi, extrémistom a ostatným politikom chaosu. Ako uviedol, Slovensku títo politici ponúkajú len ďalší chaos, hádky a zlosť.„Za tie roky, čo ty si trávil hodiny na tlačovkách a predstavoval atómovky, ja som si hrýzol do jazyka, aby sme my ostatní na pozadí mohli pripravovať reformy. To, že sa nám ich podarilo schváliť všetky, je po tvojom a Rišovom (Sulík, pozn. SITA) vyčíňaní zázrak,“ napísal Heger. Zdôraznil, že dnes už nemá dôvod nechať na seba a slušných ľudí v strane Demokrati ďalej kydať.Matovič podľa Hegera uteká pred zodpovednosťou a pritom kope do ľudí, čo mu roky pomáhali. Pripomína mu, že bol šéfom OĽaNO, ktoré nominovalo bývalého ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana , a aj jeho.„Utekáš pred zodpovednosťou, že si ako premiér Vlčana na odporúčanie svojho šéfa poradcov Ľubomíra Ščasného nominoval za štátneho tajomníka ministrovi Jánovi Mičovskému. Dávno predtým, ako som sa ja stal premiérom,“ podčiarkol Heger.Zároveň podčiarkol, že on hovorí od začiatku, že Vlčan bol ministrom jeho vlády a pred zodpovednosťou neuteká. Jedným dychom však dodal, že Vlčan doteraz nedostal z eurofondov vyplatené ani jedno euro.„Dal som všetko preveriť, spustili sa kontroly, komunikoval som so všetkými zodpovednými vrátane pani prezidentky. Vyšetruje to aj NAKA. A tak sa má k problémom pristupovať v normálnom svete,“ skonštatoval Heger.