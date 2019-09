Francúzsko odmietlo Snowdenovu žiadosť o azyl

Edward Snowden, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzsko zamietlo najnovšiu žiadosť o udelenie azylu bývalému spolupracovníkovi amerických tajných služieb Edwardovi Snowdenovi, ktorý prezradil utajené informácie o sledovacích programov vlády Spojených štátov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v televízii CNews vyhlásil, že keď Snowden v roku 2013 po prvý raz vo Francúzsku požiadal o azyl, vláda vtedy rozhodla o tom, že na to nie je vhodný čas. Le Drian si nemyslí, že by sa odvtedy niečo zmenilo.Od roku 2013 sa Snowden zdržiava v Rusku, kde úrady jeho žiadosti o azyl vyhoveli. V USA ho v súvislosti s únikom informácií obvinili zo špionáže a krádeže vládneho majetku.Snowden sa na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obrátil so svojou žiadosťou o poskytnutie azylu tento týždeň. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter povedal, že "ochrana whistleblowerov nie je nepriateľským činom".So žiadosťou o azyl sa 36-ročnému Američanovi nepodarilo uspieť ani v ďalších krajinách sveta. Tento týždeň vyšla v približne 20 krajinách sveta Snowdenova kniha pamätí, v ktorej vysvetľuje, ako a prečo sa rozhodol zverejniť prísne tajné dokumenty o existencii globálnych sledovacích programoch prevádzkovaných americkou Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA).