Návrh vyhlásiť Deň pamiatky obetí komunistického režimu neschválili

Bratislava 19. septembra (TASR) - Deň pamiatky obetí komunistického režimu nebude novým pamätným dňom. Poslanci parlamentu odmietli novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch z dielne opozičnej SaS. Tá chcela, aby si tento pamätný deň Slovensko pripomínalo 27. júna.Dátum je podľa predkladateľov symbolický, v tento deň v roku 1950 popravili v Prahe prvé obete komunistických politických procesov, medzi nimi aj Miladu Horákovú, ako ich jedinú ženskú obeť." argumentovali predkladatelia.Poukázali na to, že 27. jún bol vyhlásený za pamätný deň v Českej republike. Bolo to na pamiatku Milady Horákovej, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviša Kalandru.priblížili poslanci.Právnička a politička Milada Horáková bola jedinou ženskou obeťou justičnej vraždy v rámci vykonštruovaných komunistických politických procesov.dodali.Poslanci v dôvodovej správe pripomenuli, že v Československu bolo od februárového prevratu v roku 1948 za politické trestné činyPoukázali tiež na vyše 205.000 ľudí, ktorí boli z politických dôvodov odsúdení, ale aj na väzňov, ktorých bez súdu poslali na nútené práce či do Pomocných technických práporov.