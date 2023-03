Francúzsko opäť štrajkuje proti dôchodkovej reforme, očakáva sa viac ako 250 protestov

Protesty proti dôchodkovej reforme

Zrušili pätinu letov





Návrh zákona zahŕňa postupné zvýšenie minimálneho veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov a urýchľuje plánované opatrenie, podľa ktorého ľudia musia mať odpracovaných aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok. Vláda argumentuje, že zmeny sú navrhnuté tak, aby udržali dôchodkový systém finančne nad vodou. Odbory to vidia ako širšiu hrozbu pre sociálny model Francúzska. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina francúzskych voličov je proti návrhu zákona. Ľavicoví poslanci tvrdia, že spoločnosti a bohatí by mali prispievať viac na financovanie penzijného systému.





7.3.2023 (SITA.sk) - Francúzi v utorok pokračujú v štrajkoch proti dôchodkovej reforme. Štrajkujú smetiari, pracovníci komunálnych služieb či rušňovodiči. V krajine sa očakáva viac ako 250 protestov, od ktorých si organizátori sľubujú, že budú najväčšou ukážkou nespokojnosti s legislatívou presadzovanou vládou prezidenta Emmanuela Macrona. O návrhu zákona, proti ktorému sa vo Francúzsku konajú protesty už takmer dva mesiace, tento týždeň debatuje francúzsky Senát. Odborové zväzy hrozia, že zmrazia francúzske hospodárstvo zastavením práce vo viacerých sektoroch, najviditeľnejšie otvoreným štrajkom u národného železničného dopravcu SNCF.Vláda v tejto súvislosti vyzvala ľudí, aby pracovali z domu, ak im to práca dovoľuje. Očakáva sa, že nebudú premávať vlaky do Španielska a Nemecka a vlaky smerujúce do a z Veľkej Británie podľa SNCF zredukovali o tretinu.Na Letisku Charlesa de Gaulla zrušili pätinu letov a zhruba tretinu letov zrušilo Letisko Paríž-Orly. Očakáva sa tiež, že bude štrajkovať viac ako 60 percent učiteľov základných škôl aj ďalší zamestnanci verejného sektora.