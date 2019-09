Francúzsko opäť varuje EÚ pred rizikami, ktoré predstavuje libra

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala vytvoriť spoločný súbor pravidiel pre virtuálne meny, ktoré sú v európskom bloku v súčasnosti do veľkej miery neregulované. Zabránilo by sa tak rizikám, ktoré predstavuje plánovaná digitálna mena libra sociálnej siete Facebooku. Vyhlásil to v piatok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.EÚ nemá osobitné regulácie pre kryptomeny, ktoré zodpovední doteraz považovali za okrajovú tému, pretože sa zatiaľ len malý zlomok bitcoinov alebo iných digitálnych mincí konvertuje na eurá.Ale plány, ktoré v júni predstavil americký gigant Facebook na zavedenie vlastnej digitálnej meny libra pre platby medzi stámiliónmi jeho užívateľov v Európe a na celom svete, iniciovali prehodnotenie tohto postoja.Libra by mohla predstavovať riziko pre spotrebiteľov, finančnú stabilitu a dokonca aj „suverenitu európskych štátov“, povedal Le Maire novinárom na stretnutí ministrov financií EÚ v Helsinkách. Zopakoval svoje dôvody na zablokovanie libry v Európe a vyzval na vytvorenie „spoločného rámca“ pre digitálne meny na úrovni Únie.Minulý rok vstúpili do platnosti nové pravidlá pre celú EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť kontrolu obchodov vo virtuálnych menách a znížiť riziko prania špinavých peňazí a iných finančných zločinov.Ale okrem tohto kroku je okolo sledovania pohybu virtuálnych mien v EÚ právne vákuum, pretože regulačné úrady sa zatiaľ nedokázali dohodnúť na tom, či sa s nimi bude zaobchádzať ako s cennými papiermi, platobnými službami, alebo s menami, pričom poslednú uvedenú možnosť väčšina z nich vylúčila.Úradníci EÚ teraz posudzujú, či by sa v prípade virtuálnych mien mohli uplatňovať existujúce pravidlá pre finančné nástroje, zatiaľ však nedospeli k žiadnym záverom.Hovorkyňa Európskej komisie na otázku, či libra bude potrebovať licenciu novinárom povedala, že vzhľadom na verejne dostupné informácie o libre v súčasnosti nie je možné povedať, ktoré pravidlá EÚ sa budú v jej prípade uplatňovať.dodala.Vo Švajčiarsku žiada libra o licenciu pre platobné služby, hoci by tak mohla čeliť pravidlám, ktoré sa zvyčajne vzťahujú na banky.Právne vákuum v rámci EÚ otvorilo cestu pre menšie štáty, aby ho naplnili. Malta, ktorá už hostí najväčšie odvetvie on-line hazardných hier v Únii a veľký finančný sektor, navrhla svoj vlastný rámec, aby prilákala prevádzkovateľov virtuálnych mien.Nie je jasné, či budú Malta a ďalšie menšie štáty EÚ súhlasiť s tvrdým postojom Francúzska k libre a kryptomenám.Le Maire tiež uviedol, že blok by sa mal usilovať aj o zníženie nákladov na medzinárodné platby, ako to sľubuje libra. Ale plán EÚ na vývoj okamžitých a lacnejších platieb sa rozbieha len pomaly.Platby v reálnom čase sú v eurozóne možné už od roku 2017, ale len približne polovica bánk v bloku sa pripojila k schéme, na ktorej sú založené tieto transakcie, a používa ju väčšinou na domáce platby.Le Maire tiež vyhlásil, že Európa by mala zvážiť „verejnú digitálnu menu“, ktorá by mohla konkurovať libre. A dodal, že o tejto otázke bude rokovať s ďalšími ministrami budúci mesiac.