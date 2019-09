Zelenskyj odmieta mierovú misiu v Donbase, nechce tam nové Abcházsko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol myšlienku rozmiestnenia mierových síl na línii kontaktu v Donbase, pretože nechce aby sa tam zopakoval scenár z Abcházska alebo Podnesterska. Zelenskyj to vyhlásil v piatok na 16. zasadnutí strategického fóra YES (Yalta European Strategy) v Kyjeve. Informovala o tom agentúra Interfax.Zelenskyj uviedol, že mierotvorcov by v Donbase privítal len na hraniciach s Ruskom.zdôraznil.Ukrajinský líder uviedol, že k otázke rozmiestnenia mierových síl v Donbase sa staviavyhlásil.Abcházsko vyhlásilo nezávislosť od Gruzínska spolu s Južným Osetskom po rusko-gruzínskej vojne z augusta 2008. Na administratívnej hraničnej línii, ktorá oddeľuje územie Abcházska od zvyšku Gruzínska, je rozmiestnená pozorovateľská misia Európskej únie (EUMM).Proruskí separatisti v Podnestersku vyhlásili nezávislosť od Moldavska v roku 1990, obávajúc sa, že sa Moldavsko sa po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu bude usilovať o znovuzjednotenie so susedným Rumunskom. V roku 1992 separatisti viedli s moldavskými vládnymi silami ozbrojený konflikt, ktorý si vyžiadal zhruba 1000 mŕtvych.Na základe dohody o prímerí z roku 1992 zostal v Podnestersku mierový kontingent ruských, moldavských a podnesterských mierových jednotiek.