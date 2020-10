Francúzsko opäť zaviedlo karanténny stav, pri vstupe však občanom členských štátov obmedzenia nehrozia

Niekde budete potrebovať aj formulár

V krajine platí zákaz zhromažďovať sa

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe na územie Francúzska sa na občanov prichádzajúcich z niektorého z členských štátov Európskej únie (EÚ), Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánu nevzťahujú žiadne obmedzenia. Vnútorné hranice s krajinami EÚ zostávajú otvorené a hraničné policajné kontroly budú prebiehať priebežne do apríla 2021.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Vo Francúzsku bol od 30. októbra opäť zavedený karanténny stav, ktorý bude platiť zatiaľ do 1. decembra.Rezort diplomacie upozorňuje, že pri ceste do alebo zo zámorských území Francúzska (Guyana, Mayotte, Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia a Wallis a Futuna) sa vyžaduje mať pri sebe vyplnený formulár, ktorý možno nájsť na stránke Ministerstva vnútra Francúzska.„Prekračovanie vonkajších schengenských hraníc podlieha policajnej kontrole a podmienke preukázania sa formulárom čestného prehlásenia o svojom dobrom zdravotnom stave,“ upozorňuje MZVEZ SR.Zároveň sa občanom tretích krajín odporúča domáca 14-dňová karanténa. V rámci vnútorného režimu je v krajine od 30. októbra zakázaný presun medzi jednotlivými regiónmi.Rezort diplomacie pripomína, že presun z bydliska do práce, školy, na nákupy, návštevu lekára alebo pomoc ohrozeným osobám bude musieť každá osoba preukázať predložením formulárov, ktoré sú dostupné na stránkach Ministerstva vnútra Francúzska.Vo Francúzsku platí zákaz zhromažďovať sa. Tranzit cez krajinu je bez obmedzení.