Poberáte penziu zo zahraničia? Sociálnej poisťovni musíte oznámiť výšku dôchodku do polky novembra

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Dôchodcovia, ktorí poberajú penziu z cudziny, sú povinní Sociálnej poisťovni do 15. novembra tohto roka oznámiť aktuálnu výšku dôchodku poberaného zo zahraničia.Tento údaj poisťovňa potrebuje pri rozhodovaní o výške trinásteho dôchodku. Dôchodok z cudziny sa totiž započítava do celkovej sumy poberaných dôchodkových dávok, a teda znižuje výšku trinásteho dôchodku."Na tento účel bude slúžiť elektronický formulár, ktorý Sociálna poisťovňa v týchto dňoch pripravuje a bude začiatkom novembra dostupný na jej webovej stránke," uviedla Sociálna poisťovňa v tlačovej správe.O ďalších podrobnostiach oznamovania výšky dôchodku z cudziny a o zverejnení formulára bude poisťovňa verejnosť priebežne informovať.Jeden milión 426-tisíc penzistov dostane v decembri tohto roka zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur. Základná výška trinásteho dôchodku v sume 300 eur sa znižuje o čiastku, ktorá tvorí 36 percent z rozdielu medzi individuálnou výškou dôchodku (alebo úhrnom dôchodkov, vrátane dôchodku zo zahraničia) a sumou 214,83 eura (terajšia úroveň životného minima).Nárok na 300-eurovú trinástu penziu budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej. Pri dôchodku v sume 300 eur penzista dostane 269,34 eura, pri 400-eurovom dôchodku bude trinásta penzia predstavovať 233,34 eura a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197,34 eura.Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 310 miliónov eur. Zákon o trinástom dôchodku už podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová